Optimismus in Zürich: SLI mittags in Grün

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent stärker bei 1 995,61 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 993,77 Zählern und damit 0,104 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 991,70 Punkte).

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 000,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 992,99 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SLI auf 1 960,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 1 961,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 706,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,16 Prozent aufwärts. 2 009,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,81 Prozent auf 563,60 CHF), VAT (+ 1,52 Prozent auf 440,80 CHF), Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 110,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 48,04 CHF) und Schindler (+ 0,43 Prozent auf 232,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swatch (I) (-2,65 Prozent auf 178,20 CHF), Lindt (-0,81 Prozent auf 10 960,00 CHF), Julius Bär (-0,67 Prozent auf 50,18 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 1 207,00 CHF) und Givaudan (-0,26 Prozent auf 4 181,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 675 537 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,920 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at