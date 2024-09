Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent stärker bei 11 968,91 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,463 Prozent stärker bei 11 978,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 922,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 978,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 947,73 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,052 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 873,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 167,59 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 10 987,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,15 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,97 Prozent auf 1 145,00 CHF), UBS (+ 2,34 Prozent auf 24,91 CHF), Geberit (+ 2,01 Prozent auf 537,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 46,94 CHF) und Holcim (+ 1,91 Prozent auf 80,16 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-4,46 Prozent auf 256,80 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 547,50 CHF), Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 88,24 CHF), Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 504,20 CHF) und Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 4 560,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 244 903 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,726 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

