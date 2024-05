Optimismus in Zürich: SPI beginnt Montagshandel im Plus

Der SPI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 15 700,29 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,946 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,100 Prozent fester bei 15 692,72 Punkten, nach 15 677,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15 703,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 692,72 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Stand von 15 051,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der SPI mit 14 581,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 15 247,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,76 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 703,08 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,54 Prozent auf 10,42 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 1,30 CHF), Temenos (+ 2,30 Prozent auf 55,65 CHF), MCH (+ 1,74 Prozent auf 5,84 CHF) und BACHEM (+ 1,70 Prozent auf 83,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-8,70 Prozent auf 0,90 CHF), Spexis (-6,94 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (-6,14 Prozent auf 0,26 CHF), Holcim (-3,31 Prozent auf 78,90 CHF) und Swatch (N) (-2,92 Prozent auf 38,30 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 9 066 975 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 248,997 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

