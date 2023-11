Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus

Am Freitag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 14 256,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,864 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,112 Prozent tiefer bei 14 212,79 Punkten, nach 14 228,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 212,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 258,20 Zählern.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,10 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 24.10.2023, mit 13 603,38 Punkten bewertet. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 14 462,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der SPI mit 14 288,10 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,51 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Spexis (+ 34,62 Prozent auf 0,07 CHF), Tornos SA (+ 4,62 Prozent auf 5,44 CHF), u-blox (+ 4,57) Prozent auf 89,20 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,02 Prozent auf 4,40 CHF) und Starrag Group (+ 3,48 Prozent auf 50,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), AIRESIS (-7,08 Prozent auf 0,53 CHF), ObsEva (-5,71 Prozent auf 0,04 CHF), Phoenix Mecano (-5,09 Prozent auf 410,00 CHF) und Evolva (-3,73 Prozent auf 0,72 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 8 575 526 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 269,168 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at