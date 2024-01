Optimismus in Zürich: SPI klettert zum Handelsende

Der SPI schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 14 663,68 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,003 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,042 Prozent schwächer bei 14 638,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 644,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 587,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 676,34 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der SPI mit 14 468,58 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, lag der SPI bei 14 134,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wurde der SPI mit 14 378,47 Punkten berechnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 11,61 Prozent auf 6,25 CHF), Spexis (+ 9,13 Prozent auf 0,05 CHF), lastminutecom (+ 6,90 Prozent auf 24,80 CHF) und AIRESIS (+ 5,00 Prozent auf 0,53 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ObsEva (-9,48 Prozent auf 0,03 CHF), ONE swiss bank (-6,80 Prozent auf 2,74 CHF), u-blox (-5,31 Prozent auf 89,20 CHF), Meyer Burger (-4,67 Prozent auf 0,17 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,51 Prozent auf 4,45 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 30 818 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,802 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die mobilezone-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

