Optimismus in Zürich: SPI legt mittags zu

Der SPI gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 15 263,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,983 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,346 Prozent auf 15 298,06 Punkte an der Kurstafel, nach 15 245,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 249,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 315,43 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.02.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 634,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, notierte der SPI bei 14 546,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der SPI auf 13 989,47 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 315,43 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit PolyPeptide (+ 13,69 Prozent auf 19,35 CHF), Medartis (+ 10,04 Prozent auf 78,90 CHF), BKW (+ 8,87 Prozent auf 141,20 CHF), Evolva (+ 7,66 Prozent auf 0,93 CHF) und Spexis (+ 7,31 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen AIRESIS (-8,35 Prozent auf 0,47 CHF), Sensirion (-7,29 Prozent auf 63,60 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,04 Prozent auf 0,09 CHF), Kinarus (-3,85 Prozent auf 0,01 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-3,70 Prozent auf 0,57 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 897 651 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,120 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Varia US Properties-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

