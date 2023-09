Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge

Beim SPI lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 14 381,36 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,911 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 14 380,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 349,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 14 381,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 375,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,308 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 14 443,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der SPI mit 14 659,06 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.09.2022, einen Stand von 13 005,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,40 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 13 616,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,07 CHF), Molecular Partners (+ 3,71 Prozent auf 4,05 CHF), Logitech (+ 2,90 Prozent auf 62,46 CHF), Idorsia (+ 2,65 Prozent auf 3,02 CHF) und ONE swiss bank (+ 2,19 Prozent auf 2,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Medmix (-2,86 Prozent auf 22,10 CHF), SoftwareONE (-2,26 Prozent auf 17,30 CHF), Montana Aerospace (-2,17 Prozent auf 11,74 CHF), Feintool International (-1,91 Prozent auf 20,50 CHF) und Private Equity (-1,18 Prozent auf 67,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 381 000 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 286,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,02 erwartet. Im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

