Optimismus in Zürich: SPI zum Start im Aufwind

Der SPI hält am Montagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent auf 14 586,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,105 Prozent auf 14 599,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 584,24 Punkten am Vortag.

Bei 14 586,36 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 599,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der SPI bei 14 468,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 14 162,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, betrug der SPI-Kurs 14 275,74 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 19,35 Prozent auf 0,04 CHF), Molecular Partners (+ 5,07 Prozent auf 3,94 CHF), Spexis (+ 3,69 Prozent auf 0,05 CHF), Temenos (+ 3,60 Prozent auf 78,22 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,07 Prozent auf 1,68 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-4,00 Prozent auf 0,48 CHF), Meyer Burger (-3,64 Prozent auf 0,17 CHF), DocMorris (-2,21 Prozent auf 77,45 CHF), Vetropack A (-1,97 Prozent auf 37,35 CHF) und Sensirion (-1,79 Prozent auf 77,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 563 840 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Edisun Power Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.at