Optimistischer Ausblick: Analyst treibt Kurs der Plug Power-Aktie nach oben

Plug Power leidet seit einiger Zeit unter enormen Problemen, darunter fehlende Aufträge und mangelnde Profitabilität. Das Unternehmen verbrennt beim Ausbau seiner Wasserstoff-Produktionskapazität in atemberaubender Geschwindigkeit Geld. Dies hatte zur Folge, dass im letzten Herbst sogar eine Insolvenz von Plug Power für möglich gehalten wurde. So sah sich Plug Power Ende September 2023 nämlich zu der Warnung gezwungen, man verfüge nicht über das notwendige Kapital, um den Betrieb in den nächsten zwölf Monaten zu finanzieren, weshalb es erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens gebe.

Plug Power-Aktie erholt sich beträchtlich

Doch in den letzten Tagen sorgte der US-Konzern mit erfreulichen Nachrichten für gute Stimmung bei Anlegern und Analysten. Der Start einer neuen Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff wurde mit Begeisterung aufgenommen. Nachdem sich infolgedessen auch ein Analystenteam positiv zu der an der NASDAQ gelisteten Plug Power-Aktie äußerte, konnte der Aktienkurs zur Wochenmitte um 19,30 Prozent auf 4,45 US-Dollar zulegen. Auch am Donnerstag hält der Rallymodus weiter an: Im NASDAQ-Handel geht es zeitweise 3,18 Prozent auf 4,59 US-Dollar aufwärts.

Plug Power-Aktie: Positive Analysteneinschätzung

Wie "Wallstreet online" am Mittwoch berichtete, hat das kalifornische Investmentbanking-Unternehmen Roth MKM nur knapp eine Woche, nachdem es sein neutrales Rating bestätigt und das Kursziel von 7,50 auf 4,50 US-Dollar gesenkt hat, seine Einschätzung zu Plug Power beträchtlich verbessert. So haben die Experten von Roth MKM den Wasserstoff-Titel nicht nur von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft sondern gleichzeitig auch das Kursziel mal eben von 4,50 auf 9,00 US-Dollar verdoppelt.

Zu diesem Meinungsumschwung kamen die Experten nach einem Besuch des neuen Werks, das in Woodbine im US-Bundesstaat Georgia in Betrieb genommen wurde. Unternehmensangaben zufolge ist es für die Produktion von 15 Tonnen flüssigem elektrolytischem Wasserstoff pro Tag (TPD) ausgelegt, was es zur größten elektrolytischen Produktionsanlage für flüssigen Wasserstoff in den USA macht. "Unser Besuch in der Anlage für grünen Wasserstoff in Georgia gibt uns die Zuversicht, dass die Anlage reibungslos hochgefahren wird und alle wichtigen technischen Fragen geklärt sind, was unsere früheren Bedenken hinsichtlich des Rückstands und der Margenvisibilität ausräumt", werden die Analysten zitiert.

Laut "Der Aktionär" lobte Roth-Analyst Craig Irwin zudem das Management, dass es gelang, den größten Elektrolyseur in Nordamerika in einer Rekordzeit zu bauen. Er erwarte nun, dass Plug Power schon bald die erste Lieferung von Flüssigwasserstoff vornehmen und in den nächsten Wochen das volle Produktionsvolumen von 15 Tonnen pro Tag bestätigen wird, hieß es weiter.

