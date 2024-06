Optischer Kurssturz bei NVIDIA-Aktie: So verhält sich das Papier nach dem Aktiensplit

• NVIDIA profitiert von KI-Hype, NVIDIA-Aktie mit starker Performance• Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vollzogen• NVIDIA-Aktie nun optisch deutlich billiger

Seit KI-Anwendungen wie der von der Microsoft-Beteiligung OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT für die breite Masse verfügbar geworden sind und dadurch einen wahren KI-Hype ausgelöst haben, kennt die NVIDIA-Aktie kein Halten mehr. Denn die Grafikchips des US-Konzerns sind besonders gut für KI-Anwendungen geeignet und werden daher stark von zahlreichen Firmen aus aller Welt nachgefragt, die künstliche Intelligenz in ihr Geschäftsmodell integrieren wollen, um ebenfalls ein Stück vom KI-Kuchen abzubekommen. Bei NVIDIA schlug sich dies in den vergangenen Quartalen in starken Geschäftszahlen nieder. Im jüngst abgelaufenen Jahresviertel konnte das Unternehmen seinen Umsatz beispielsweise um 262 Prozent auf 26 Milliarden US-Dollar steigern, der Gewinn sprang von gut 2 Milliarden US-Dollar auf knapp 14,9 Milliarden US-Dollar hoch.

Das starke Geschäft trieb auch den Aktienkurs von NVIDIA nach oben. Während die NVIDIA-Aktie Ende 2022 an der NASDAQ noch bei rund 146 US-Dollar stand, legte sie in den Monaten danach deutlich zu. Im Mai 2024 kletterte sie nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen erstmals über die 1.000-Dollar-Marke. Aufgrund der starken Aktienperformance betrug die Marktkapitalisierung von NVIDIA zeitweise mehr als drei Billionen US-Dollar, womit der KI-Profiteur den iPhone-Hersteller Apple überholte und kurzzeitig das zweitwertvollste Unternehmen der Welt war. Am vergangenen Freitag, den 7. Juni, schloss die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ bei 1.208,88 US-Dollar, die Marktkapitalisierung des US-Konzerns betrug 2,97 Billionen US-Dollar.

Um die Aktie optisch wieder günstiger und somit für Kleinanleger attraktiver zu machen, kündigte der Chiphersteller im Rahmen der letzten Zahlenvorlage einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an. Dieser wurde nun vollzogen. Anleger bekamen somit für jede gehaltene NVIDIA-Aktie neun weitere in ihr Depot gebucht. Am heutigen Montag wird die Aktie erstmals auf splitbereinigter Basis gehandelt.

NVIDIA-Aktie optisch deutlich billiger

Für den Kurs der NVIDIA-Aktie bedeutet der Aktiensplit optisch eine deutliche Verbilligung. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate kostet eine NVIDIA-Aktie am Montag zeitweise 113,42 Euro, nach 1.120,00 Euro zum Handelsschluss am Freitag. In den US-Handel an der NASDAQ dürfte das Papier am Montag voraussichtlich im Bereich von 120 US-Dollar starten.

Die Marktkapitalisierung des Chip-Giganten wird von der Maßnahme nicht beeinflusst. Auch der Gesamtwert der NVIDIA-Aktien in den Anlegerdepots bleibt gleich, da der niedrigere Kurs durch die höhere Aktienanzahl ausgeglichen wird. Für langfristige Anleger ist dies zudem nicht der erste Aktiensplit bei NVIDIA: Zuletzt hatte das Unternehmen im Juli 2021 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 vorgenommen.

NVIDIA-Aktie mit starker Performance seit Jahresbeginn

Im bisherigen Jahresverlauf schlug sich die NVIDA-Aktie sehr stark und gewann seit Jahresbeginn 144,11 Prozent hinzu. Wird sich diese Entwicklung auch nach dem Aktiensplit fortsetzen? Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA, zeigte sich gegenüber CNBC zuversichtlich. "Die Leute würden lieber 16 Aktien zu 20 Dollar kaufen als vier Aktien zu 80 Dollar, obwohl es dasselbe ist - das liegt einfach in der menschlichen Natur", so der Experte. Die Chancen auf weitere Kursgewinne bei dem Anteilsschein von NVIDIA scheinen somit auch nach dem vollzogenen Aktiensplit gut zu stehen.

Redaktion finanzen.at