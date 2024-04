ORAPI : CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2024 - Recul des ventes de 2,1% à périmètre comparable

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 16 avril 2024 à 18h

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2024

Recul des ventes : -2,1% à PC*

En M€ T1 2023 T1 2024 Europe 57,4 56,4 Amérique du Nord 0,5 0,5 Asie et reste du Monde 2,8 2,5 Total Périmètre Comparable* 60,7 59,4 Total périmètre courant 61,2 59,4

*à PC (à périmètre comparable)

ORAPI enregistre sur le premier trimestre 2024, un chiffre d’affaires de 59,4 M€ contre 60,7 M€ au T1 2023. Dans un contexte déflationniste, le niveau d’activité connaît un repli de -2,1% à PC*. A périmètre courant, le repli de -2,9% intègre comme prévu l’arrêt des activités de la filiale scandinave.

En France, principal marché du Groupe, le chiffre d’affaires s’établit à 51,5 M€ en repli de -1,6% (-0,8 M€) vs un T1 2023 encore impacté par un fort effet « inflation ». Au-delà de l’effet de la déflation sur le chiffre d’affaires, l’activité d'ORAPI en France a été marquée par une demande atone, reflet d'une conjoncture économique globalement morose, avec un mois de mars particulièrement en retrait (-14% vs mars 2023) et d’une performance décevante de ses ventes locales. La priorité absolue pour le Groupe demeure la satisfaction de ses clients et la relance de la dynamique commerciale au sein des 8 Directions Régionales d’ORAPI Hygiène et de Proven.

En Europe (hors France), l’activité s’établit à 4,9 M€ contre 5,1 M€ au T1 2023. Cette baisse importante, de -3,4% à PC, est liée à des problématiques de management local et de transition vers un nouveau modèle dans les filiales Maintenance du Groupe en Italie, Benelux et Pologne.

L’Amérique du Nord, enregistre un chiffre d’affaires de 0,5 M€, en croissance de +6,4% à taux de change courant. L’activité, peu significative, est concentrée sur des produits de maintenance, bien implantés localement (Québec).

La zone Asie & reste du Monde, est marquée par une décroissance de 10,3% à 2,5 M€, versus 2,9 M€ au T1 2023, en raison de la baisse d’activité en Asie et en Algérie.

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale, le 30 avril 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine BOIVIN

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Attachment