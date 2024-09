Orapi : Resultats du Premier Semestre 2024

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 10 septembre 2024 à 8h00

Stabilité de l’EBITDA du S1 2024 vs 2023

ROC* S1 2024 : 1,5% du CA

Résultat net à -13,7M€ vs -5,8 M€ en 2023

En M€



S1 2022



S1 2023



S1 2024 Chiffre d’affaires 119,1 121,0 117,1 Marge brute 58,9 55,8 58,0 en % du CA 49,5% 46,1% 49,5% EBITDA** 9,4 8,0 8,3 en % du CA 7,9% 6,6% 7,1% Résultat Opérationnel Courant 3,8 1,5 1,8 en % du CA 3,2% 1,2% 1,5% Autres produits & charges -0,4 -6,3 -13,7 Résultat Opérationnel 3,4 -4,8 -11,9 Cout de l’endettement financier -0,7 - 1,1 - 1,4 Résultat Net (part du Groupe) 2,2 -5,8 -13,7

* Résultat Opérationnel Courant

** EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations nettes de reprises aux amortissements, Provisions pour risques et charges, dépréciation de l’actif circulant.

Le Conseil d’administration d’Orapi réuni le 9 septembre 2024 sous la Présidence de M. François Thuilleur, a arrêté les comptes du premier semestre 2024, lesquels ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Recul des ventes au premier semestre : -3,2%

ORAPI enregistre sur le premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 117,1 M€ contre 121,0 M€ au S1 2023, soit un repli de -3,2% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave (dépôt de bilan le 23 novembre 2023). A périmètre comparable, le repli est de -2,3%.

En France, marché principal et historique du Groupe, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 100,6 M€ vs 103,3 M€ au S1 2023, soit un recul de 2,6%. La tendance déflationniste des prix (-2,2% sur l’hygiène) est accentuée par l’absence de croissance organique. Le T2 a été marqué par un repli plus fort que le T1, à -3,6% vs 2023, avec notamment un mois de juin faible.

En Europe (hors France), l’amélioration de l’activité de 2,8% est entièrement liée à la très bonne dynamique de l’activité MDD en Espagne. Pour rappel, l’arrêt des activités Nordic a un impact de –1,1 M€, à périmètre courant sur le S1 2024.

Faible performance opérationnelle, comparable au niveau S1 2023

Après deux années défavorablement impactées par l’inflation, le Groupe revient à un niveau de marge brute comparable au S1 2022.

Il ne parvient toutefois pas, sur le S1 2024, à atteindre ses objectifs de croissance du chiffre d’affaires (+5% budgété).

En conséquence, dans un contexte de point mort élevé, le niveau de rentabilité du Groupe reste décevant :

La marge brute s’améliore, à 58,0 M€ (et 49,5% du chiffre d’affaires), soit +3,4 points vs 2023, grâce à la poursuite de la baisse des prix d’achat, mais également grâce aux premières synergies du Groupe Paredes Orapi, sur les achats et l’internalisation croisée de la ouate et de la chimie

s’améliore, à 58,0 M€ (et 49,5% du chiffre d’affaires), soit +3,4 points vs 2023, grâce à la poursuite de la baisse des prix d’achat, mais également grâce aux premières synergies du Groupe Paredes Orapi, sur les achats et l’internalisation croisée de la ouate et de la chimie Les charges externes et de personnel sont en augmentation de 3,4% vs 2023 ; l’augmentation de 1,6 M€ étant principalement due à l’absence de reprise de provision sur les exercices antérieurs en S1 2024 (vs 1,3 M€ en S1 2023).

L’EBITDA du Groupe, après application des normes IFRS 16 et IFRS 5, s’établit à 8,3 M€, soit 7,1% du CA.

Poursuite de la dépréciation d’actifs non rentables

Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 1,8 M€, soit 1,5% du CA (vs 1,2% en 2023 et 3,2% en 2022).

Il est fortement réduit par 13,7 M€ d’autres produits et charges opérationnels, dont les principaux sont les suivants :

-13,0 M€ de dépréciation du Goodwill Europe du Sud, en raison de la moindre génération de cash-flow du nouveau Business Plan (approuvé par le Conseil d’Administration le 26 juin 2024). En effet, les synergies attendues du rapprochement des groupes Orapi et Paredes ne compensent pas des résultats du Groupe au cours du S1 2024 nettement en deçà des attentes budgétaires. Par ailleurs, des relais de croissance rentables très significatifs identifiés dans les précédents plans d’affaire du Groupe, sur la Business Unit Proven notamment (dont le chiffre d’affaires jusqu’en 2022 a été fortement boosté par la crise Covid), ne se réaliseront pas.





Plus généralement, la génération de cash ne sera possible qu’au prix d’un réinvestissement significatif dans les usines (problèmes de qualité liés à des équipements industriels obsolètes et des processus de production non maîtrisés), dans la R&D (dispositifs médicaux et autres formules à développer) et en clientèle (mise à disposition de doseurs…).

-0,5 M€ de coûts de sortie liés à des départs non remplacés sur des postes en redondance.





Après des charges financières à -1,4 M€ (vs -1,1 M€ en 2023), le Groupe dégage ainsi au S1 2024 un Résultat net (part du Groupe) négatif de -13,7 M€, soit -7,9 M€ par rapport à 2023.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 1,4 M€, soit -3,8 M€ vs 2023. La capacité d’autofinancement, à +7,2 M€, est en baisse de 0,2 M€ vs 2023. Le Besoin en Fond de Roulement à -5,9 M€, est pénalisé par l’augmentation des stocks (nécessaire pour optimiser la qualité de service et les prix d’achat).

Les flux liés aux opérations d’investissements (-2,6 M€) correspondent essentiellement à des équipements de dosage et de distribution mis à la disposition de nos clients ainsi qu’à des investissements industriels.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement, à 0,0 M€, sont constitués de –3,4 M€ de loyers payés au titre des contrats de location, de +4,8 M€ de variation de dettes factors et de –1,4 M€ de remboursement d’emprunts et intérêts payés.

Au 30 juin 2024, la trésorerie s’établit à 11,9 M€ et les capitaux propres part du Groupe, impactés par le résultat net fortement négatif, à 27,5 M€, soit -33% par rapport à 2023.

L’endettement net du Groupe au 30 juin 2024 est de 66,8 M€ (et 28,3 M€ hors IFRS 16) ; le ratio de gearing (Dettes financières / Capitaux Propres, hors IFRS 16) au 30 juin 2024 est à 94% et le ratio de levier à 5,8 (Endettement financier net / EBITDA, hors IFRS 16).

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024, le 21 octobre 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Attachment