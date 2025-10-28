ARMOUR Residential REIT Aktie
ORG Wealth Partners Loads Up On ARMOUR Residential REIT (ARR) With 315,000 Shares
ORG Wealth Partners, LLC initiated a new position in ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE:ARR), acquiring 315,000 shares during Q3 2025. The estimated trade value was $4.71 million, according to an SEC filing dated October 24, 2025.ORG Wealth Partners, LLC disclosed a new stake in ARMOUR Residential REIT in its Form 13F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 24, 2025. The fund reported purchasing 315,000 shares, valued at $4.71 million. The new holding accounts for 1.0% of the fund’s $470.31 million in reportable assets.This marks a new position in ARR, now comprising 1.0% of ORG Wealth Partners’ reported 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
