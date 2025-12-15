15.12.2025 06:31:29

ORVIS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ORVIS gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 238,24 JPY gegenüber 246,65 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat ORVIS im vergangenen Geschäftsjahr 12,64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ORVIS 11,44 Milliarden JPY umsetzen können.

