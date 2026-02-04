OSAKA GAS legte Quartalsergebnis vor

OSAKA GAS hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,11 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSAKA GAS 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at