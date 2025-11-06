Osaki Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Osaki Electric lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Osaki Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

