Oshkosh Truck: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oshkosh Truck hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oshkosh Truck 2,75 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at