OTS: accompio GmbH / Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)

Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)

München (ots) - Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des

IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen

Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum

1. September 2025 in Kraft.

Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon

13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche.

Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation,

internationale Skalierung und Private Equity .

Zuletzt leitete er die Contabo Group, einen stark wachsenden IaaS-Anbieter.

Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er

jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.

"Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und

gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu

schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem

Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten

Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.

Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre

gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider

in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung

und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.

"Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick,

internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird

accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere

und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und

Gründer der EOS Partners GmbH.

Über accompio

Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer

gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im

DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit,

Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700

IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien

für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des

Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.

Weitere Informationen: http://www.accompio.com

Über EOS Partners

EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit

Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.

Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das

strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert

nachhaltige Investitionen . Die Expertise von EOS in den Bereichen

Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung

von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.

Weitere Informationen: http://www.eoscp.com

