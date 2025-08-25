|
OTS: accompio GmbH / Dr. Christian Böing wird CEO der accompio Gruppe (FOTO)
München (ots) - Die EOS Partners GmbH, Mehrheitsgesellschafterin des
IT-Dienstleisters accompio, gibt die Ernennung von Dr. Christian Böing zum neuen
Chief Executive Officer (CEO) der accompio Gruppe bekannt. Der Wechsel tritt zum
1. September 2025 in Kraft.
Dr. Böing verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in C-Level-Positionen, davon
13 Jahre als CEO in der IT-, Hosting-, Telekommunikations- und Cloud-Branche.
Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitales Wachstum, Transformation,
internationale Skalierung und Private Equity.
Zuletzt leitete er die Contabo Group, einen stark wachsenden IaaS-Anbieter.
Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu STRATO, IONOS und Vodafone, wo er
jeweils strategische Führungsverantwortung übernahm.
"Ich freue mich sehr, accompio in die neue Wachstumsphase zu führen und
gemeinsam mit dem Team Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Investoren zu
schaffen. Als führender Managed Service Provider mit starkem regionalem
Netzwerk, technologischem Know-how und einer wachstumsorientierten
Private-Equity-Struktur sehe ich enormes Potenzial", erklärt Dr. Böing.
Mit der Berufung von Dr. Böing bekräftigen Gesellschafter und Management ihre
gemeinsame Ambition, die accompio Gruppe als führenden Managed Service Provider
in Deutschland weiterzuentwickeln - mit Fokus auf Innovation, Kundenorientierung
und gezieltem Wachstum im Rahmen der bestehenden Buy-&-Build-Strategie.
"Dr. Böing bringt eine beeindruckende Kombination aus strategischem Weitblick,
internationaler Erfahrung, Führungserfahrung und Umsetzungsstärke mit. Er wird
accompio konsequent weiter ausbauen und den accompio Kunden innovative, sichere
und zukunftsfähige IT-Lösungen bieten," sagt Philipp Wegener, Partner und
Gründer der EOS Partners GmbH.
Über accompio
Die accompio Gruppe vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer
gemeinsamen Marke. Als einer der führenden IT-Managed-Service-Provider im
DACH-Raum bietet accompio ein breites Portfolio in den Bereichen IT-Sicherheit,
Cloud-Lösungen, digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Mit über 700
IT-Experten an 17 Standorten entwickelt accompio maßgeschneiderte IT-Strategien
für den langfristigen Erfolg ihrer Kunden. accompio ist Teil des
Beteiligungsportfolios der EOS Partners GmbH, München.
Weitere Informationen: http://www.accompio.com
Über EOS Partners
EOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mit
Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.
Als Hauptgesellschafter der accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt das
strategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördert
nachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den Bereichen
Digitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierung
von accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.
Weitere Informationen: http://www.eoscp.com
Pressekontakt:
accompio GmbH
Grimsehlstraße 23
37574 Einbeck (Germany)
Felix Zöbisch
mailto:f.zoebisch@accompio.com
+49 5561 9220
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6103924
OTS: accompio GmbH
