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09.04.2026 12:02:38
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis wird zum Full-Liner im ...
Agravis wird zum Full-Liner im Tankstellengeschäft / Mehrheitserwerb
an der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH in Isernhagen (FOTO)
Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) stärkt ihr Kompetenzfeld im
Tankstellen- und Mobilitätsgeschäft (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen
/energie/geschaeftskunden/mobilitaet/tankstelle) und übernimmt durch ihre
Tochtergesellschaft AGRAVIS Energie Holding GmbH 87,5 Prozent der Anteile an der
Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH (https://d-jungjohann.de/) in Isernhagen.
Das Unternehmen ist seit mehr als 100 Jahren ein etablierter Ingenieur- und
Servicepartner für Tankstellenbau und -technik. Die AGRAVIS Energie Holding
erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2026 die Anteile der bisherigen Gesellschafter
Arne und Sören Jungjohann sowie Horst Ravens. Die restlichen 12,5 Prozent
verbleiben bei Geschäftsführer Sebastian Zander, der das Unternehmen weiterhin
operativ lenken wird. Jungjohann wurde 1914 gegründet und beschäftigt knapp 40
Mitarbeitende. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von Schleswig-Holstein bis
Hessen.
Schon lange zentraler Partner für Technik und Service
"AGRAVIS und Jungjohann verbindet eine langjährige Zusammenarbeit",
unterstreichen Oliver Korting, Bereichsleiter Energie bei der AGRAVIS, und der
bisherige Hauptgesellschafter Arne Jungjohann. Auch in viele Tankstellenprojekte
regionaler Raiffeisen-Genossenschaften war das Unternehmen bislang schon als
zentraler Partner für Technik und Service involviert.
Integriertes Leistungsangebot aus einer Hand
Durch den Anteilserwerb wird die AGRAVIS mit ihrem Bereich Energie zum
Full-Liner im Tankstellengeschäft. "Wir können unseren Kundinnen und Kunden
künftig ein integriertes Leistungsangebot aus einer Hand bieten - von der
Standortanalyse über die Planung und Begleitung von Tankstellenprojekten bis hin
zum eigentlichen Bau und der technischen Ausstattung", führt Oliver Korting aus.
Zudem übernimmt AGRAVIS weitere Dienstleistungen wie die Koordination von
TÜV-Kontrollen sowie von Wartung und Reparaturen. Darüber hinaus betreibt der
AGRAVIS-Konzern ca. 100 eigene Tankstellen.
Potenzial für weiteres Wachstum im Markt
"Die Transformation im Tankstellenmarkt schreitet immer weiter voran", erläutert
Oliver Korting und nennt die wachsende Vielfalt an Antriebstechnologien, die
Bedeutung moderner Mobilitäts-Hubs sowie steigende Anforderungen an
Infrastruktur und Service. Vor diesem Hintergrund biete der Mehrheitserwerb an
der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH Potenzial für weiteres Wachstum im Markt
und für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.
"Uns war wichtig, das Familienunternehmen nach fünf Generationen in die Hände
eines zuverlässigen Partners zu übergeben, der das Unternehmen kennt, für
Kontinuität steht und auch den Mitarbeitenden eine vielversprechende Zukunft
bietet", so Arne Jungjohann. Das sei mit der AGRAVIS gelungen.
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
Kommunikation
Industrieweg 110
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 82-20 50
Fax: 02 51/6 82-20 48
E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
http://www.agravis.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6252139
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG
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