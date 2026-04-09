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09.04.2026 12:02:38

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis wird zum Full-Liner im ...

Agravis wird zum Full-Liner im Tankstellengeschäft / Mehrheitserwerb

an der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH in Isernhagen (FOTO)

Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) stärkt ihr Kompetenzfeld im

Tankstellen- und Mobilitätsgeschäft (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen

/energie/geschaeftskunden/mobilitaet/tankstelle) und übernimmt durch ihre

Tochtergesellschaft AGRAVIS Energie Holding GmbH 87,5 Prozent der Anteile an der

Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH (https://d-jungjohann.de/) in Isernhagen.

Das Unternehmen ist seit mehr als 100 Jahren ein etablierter Ingenieur- und

Servicepartner für Tankstellenbau und -technik. Die AGRAVIS Energie Holding

erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2026 die Anteile der bisherigen Gesellschafter

Arne und Sören Jungjohann sowie Horst Ravens. Die restlichen 12,5 Prozent

verbleiben bei Geschäftsführer Sebastian Zander, der das Unternehmen weiterhin

operativ lenken wird. Jungjohann wurde 1914 gegründet und beschäftigt knapp 40

Mitarbeitende. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von Schleswig-Holstein bis

Hessen.

Schon lange zentraler Partner für Technik und Service

"AGRAVIS und Jungjohann verbindet eine langjährige Zusammenarbeit",

unterstreichen Oliver Korting, Bereichsleiter Energie bei der AGRAVIS, und der

bisherige Hauptgesellschafter Arne Jungjohann. Auch in viele Tankstellenprojekte

regionaler Raiffeisen-Genossenschaften war das Unternehmen bislang schon als

zentraler Partner für Technik und Service involviert.

Integriertes Leistungsangebot aus einer Hand

Durch den Anteilserwerb wird die AGRAVIS mit ihrem Bereich Energie zum

Full-Liner im Tankstellengeschäft. "Wir können unseren Kundinnen und Kunden

künftig ein integriertes Leistungsangebot aus einer Hand bieten - von der

Standortanalyse über die Planung und Begleitung von Tankstellenprojekten bis hin

zum eigentlichen Bau und der technischen Ausstattung", führt Oliver Korting aus.

Zudem übernimmt AGRAVIS weitere Dienstleistungen wie die Koordination von

TÜV-Kontrollen sowie von Wartung und Reparaturen. Darüber hinaus betreibt der

AGRAVIS-Konzern ca. 100 eigene Tankstellen.

Potenzial für weiteres Wachstum im Markt

"Die Transformation im Tankstellenmarkt schreitet immer weiter voran", erläutert

Oliver Korting und nennt die wachsende Vielfalt an Antriebstechnologien, die

Bedeutung moderner Mobilitäts-Hubs sowie steigende Anforderungen an

Infrastruktur und Service. Vor diesem Hintergrund biete der Mehrheitserwerb an

der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH Potenzial für weiteres Wachstum im Markt

und für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

"Uns war wichtig, das Familienunternehmen nach fünf Generationen in die Hände

eines zuverlässigen Partners zu übergeben, der das Unternehmen kennt, für

Kontinuität steht und auch den Mitarbeitenden eine vielversprechende Zukunft

bietet", so Arne Jungjohann. Das sei mit der AGRAVIS gelungen.

Pressekontakt:

Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6252139

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG

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