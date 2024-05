OTS: BLANCO GmbH + Co. KG / BLANCO setzt auf Mehrwert für den ...

BLANCO setzt auf Mehrwert für den Küchenwasserplatz / Weichen auf

Oberderdingen (ots) - In einem international außergewöhnlich schwierigen

Marktumfeld hat die BLANCO Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund

413 Mio. EUR erzielt. Das entspricht einem Rückgang von rund 16 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Haupttreiber dieser Entwicklung war das international

sehr schwache Bau- und Neuküchengeschäft. Vor diesem Hintergrund hat das

Management im vergangenen Jahr wichtige Weichenstellungen bei Kostenstruktur und

Organisation, dem Produktportfolio und in der Markenausrichtung vorgenommen und

sich damit für zukünftiges Wachstum in Stellung gebracht. CEO Frank Gfrörer

sieht das Unternehmen deshalb in der Lage, wieder aus eigener Kraft wachsen zu

können: "Wir haben unseren strategischen Kurs trotz der widrigen Umstände

konsequent fortgeführt. Wir werten den Wasserplatz in der privaten

Haushaltsküche mit der BLANCO UNIT auf und positionieren uns im Premiumsegment.

Unser neues Trinksystem CHOICE sowie weitere Produktneuheiten, eine neue

Markenidentität und Entwicklungen an unseren Standorten werden uns dabei

helfen."

Produktportfolio weiterentwickelt

Im Herbst letzten Jahres stellte BLANCO das neue multifunktionale Trinksystem

BLANCO CHOICE dem Handel und der Öffentlichkeit vor. Das 6-in-1-Wassersystem

bietet neben normalem Leitungswasser aufbereitetes gefiltertes, gekühltes Wasser

- still, medium-sprudelnd, voll sprudelnd sowie kochend heiß. Mit dem

Premium-System setzt BLANCO auf ein ästhetisches, komfortables und technisch

überzeugendes Produkterlebnis und spricht insbesondere genussorientierte und

qualitätsbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher an. So präsentierte das

Unternehmen mit der BLANCO UNIT App beispielsweise erstmals eine Produkt-App zur

Steuerung und zur Unterstützung bei der Fernwartung und zur bequemen

Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien für die CHOICE über den BLANCO Webshop.

Frank Gfrörer sieht in der CHOICE ein wichtiges Signal Richtung Wachstum: "Wir

sind mit der bisherigen Performance sehr zufrieden. Neben den vielfältigen

Funktionalitäten für Wasser schätzen Verbraucherinnen und Verbraucher

insbesondere die platzsparende Installation und die mühelose Integration in eine

BLANCO UNIT - das hebt den gesamten Küchenwasserplatz auf ein höheres Niveau."

Auch weitere Neuerungen, wie etwa das Programm ergänzende Varianten des BLANCO

Multi Frame, neue Farb- und Oberflächen für eine durchgängige Designsprache oder

die Ausweitung des Zubehör-Portfolios zielen darauf ab, die BLANCO UNIT als

Systemangebot weiter im Markt zu verankern.

Markenidentität überarbeitet

Mit einer neuen Kampagne begleitet BLANCO die aktuelle Markteinführung der

BLANCO CHOICE in Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Unter dem Motto

"You've got the CHOICE" stellt BLANCO dabei die große Auswahl an Möglichkeiten

für die Wasserzubereitung in den Mittelpunkt und thematisiert gleichzeitig die

Vielfältigkeit des modularen Systemansatzes der BLANCO UNIT für den

Küchenwasserplatz insgesamt. Dem Handel bietet die Kampagne Gelegenheit, den

technischen und gestalterischen Mehrwert der CHOICE für die BLANCO UNIT

gezielter in Szene zu setzen. Konsumentinnen und Konsumenten spricht die

Kampagne mit einer niedrigschwelligen, emotionalisierenden Ansprache an, die

Neugier wecken und Begeisterung für eine hochwertige Ausstattung des

Küchenwasserplatzes erzeugen soll.

Der Kampagnenauftritt zur Einführung der CHOICE gibt zugleich einen Ausblick auf

die neue BLANCO Markenidentität, die über die nächsten Monate sukzessive

eingeführt und breitflächig ausgespielt werden wird - über die eigenen digitalen

Kanäle und Brand Experience Centers bis zu den Materialien für die

Handelsunterstützung. Darüber hinaus sollen Kampagnen auf relevanten

Online-Plattformen und klassischen Kanälen dabei helfen, das neue

Erscheinungsbild in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten zu verankern

und die Frequenz im Handel zu erhöhen. Frank Gfrörer sieht darin einen wichtigen

Schritt, die Transformation des Unternehmens zum Systemanbieter am

Küchenwasserplatz auch nach außen deutlich zu dokumentieren: "Die Fähigkeit zur

Veränderung ist eine große Stärke der BLANCO - und das seit nahezu 100 Jahren.

Wir haben uns in den letzten Jahren fundamental weiterentwickelt und bringen das

mit der neuen Kampagne nun auch nach außen sichtbar zum Ausdruck."

Standorte gestärkt - Liefertreue gesteigert

Mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich hat BLANCO im Geschäftsjahr

2023 unter anderem seine Produktions- und Logistikstandorte gezielt gestärkt und

auf zukünftige Aufgaben ausgerichtet. Der Standort Sulzfeld ist mit weiteren

Kompetenzen ausgestattet worden und verantwortet neben der Verarbeitung von

Edelstahl auch die Endmontage der Multi Frame Modelle sowie die

Retourenabwicklung. Das Global Production Center Composite ist mit der

erfolgreichen Einführung des Manufacturing Execution Systems (MES) an den

Standorten Toronto (CA) und Most (CZ) nunmehr weltweit einheitlich aufgestellt.

Auch die insgesamt sieben eigenen Logistikstandorte der Unternehmensgruppe

arbeiten mit der Einführung einer modernen IT-Systemlandschaft für die

Lagerverwaltung in den USA und Kanada nun auf einer gemeinsamen Plattform und

können dadurch deutliche Effizienzvorteile generieren.

COO Holger Stephan sieht in den umgesetzten Weiterentwicklungen vor allem

positive Auswirkungen auf die Liefertreue und -qualität der BLANCO: "Für uns ist

der OTIF, das steht für 'On-Time In-Full', eine enorm wichtige Kennzahl. Hier

konnten wir uns durch die umgesetzten Maßnahmen deutlich verbessern und liegen

inzwischen bei über 90 Prozent. Damit nähern wir uns unserer selbst gesetzten

Zielmarke - unsere Handelspartner können sich auf uns verlassen."

Schulterschluss von Management und Belegschaft

Mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel hat das BLANCO Management im vergangenen

Jahr auf die schwierige Marktlage reagiert. Mit dem Einsatz von Kurzarbeit in

allen Unternehmensbereichen konnte die Kostenseite entlastet und die notwendige

Personalflexibilität aufrechterhalten werden. Gleichzeitig ist das "BLANCO

Execution Program" (BEP) auf den Weg gebracht worden, um das Unternehmen

insgesamt agiler und effizienter zu machen und so die Wettbewerbsfähigkeit und

Profitabilität zu steigern. Ergänzt wurden die Maßnahmen mit umfangreichen und

intensiven Weiterbildungs- und Kommunikationsaktivitäten in Richtung

Belegschaft, um die Transformation des Unternehmens weiter aktiv voranzutreiben.

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der

BLANCO Gruppe von 1.634 auf 1.544 zurückgegangen. Der Übergang konnte in allen

Fällen durch natürliche Fluktuation und individuelle Vereinbarungen ohne

betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden. CFO Rüdiger Böhle betont in diesem

Zusammenhang den Schulterschluss von Belegschaft und Management in der aktuellen

Situation: "Ich bedanke mich im Namen der Geschäftsführung ganz ausdrücklich bei

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das vergangene Jahr mit großer

Flexibilität und intensivem Einsatz bestritten haben. Gerade in diesen

herausfordernden Zeiten ist solch ein enger Schulterschluss von Belegschaft und

Management wichtig."

Umfeld bleibt schwierig - Weichen auf Wachstum sind gestellt

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bleibt BLANCO mit Blick auf die

Gesamtmarktentwicklung verhalten. Insbesondere die Schwäche des Bausektors in

wichtigen Märkten sowie die nach wie vor spürbare Konsumzurückhaltung im

Küchensektor hemmen die Entwicklung. Gleichzeitig sieht sich BLANCO in allen

Bereichen gut aufgestellt. CEO Frank Gfrörer resümiert: "Mit einem attraktiven

Produktportfolio, gut aufgestellten Standorten und einem klaren strategischen

Kurs haben wir das Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen."

Das Geschäftsjahr 2023 in Zahlen (gerundet*)

Konsolidierter Gesamtumsatz: 413 Mio. Euro (-80 Mio. Euro / -16 %)

Umsatz Inland: 147 Mio. Euro (-20 Mio. Euro / -12 %)

Umsatz International: 266 Mio. Euro (-60 Mio. Euro / -18 %)

Umsatz Auslandsanteil: 64 Prozent

Investitionen: 11 Mio. Euro

Beschäftigte (Ende 2023): 1.544

davon in Deutschland 1.038

davon an internationalen Standorten: 506

*) Wir weisen darauf hin, dass durch Rundungen Differenzen zu den genauen Zahlen

bei Prozentangaben, absoluten Werten und Vergleichen zum Vorjahr auftreten

können.

