OTS: Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim meldet kräftiges Wachstum im ...

Boehringer Ingelheim meldet kräftiges Wachstum im Jahr 2023 und

beschleunigt Late-Stage-Pipeline

- Umsatzanstieg bei Humanpharma um 10,3 %* auf 20,8 Mrd. EUR, getrieben durch

JARDIANCE® und OFEV®

- Umsatzanstieg bei Tiergesundheit um 6,9 %* auf 4,7 Mrd. EUR durch Einführung

neuer Produkte

- Aufwendungen für Forschung und Entwicklung steigen um 14,2 % auf 5,8 Mrd. EUR

Boehringer Ingelheim gab heute bekannt, dass durch den planmäßigen Fortschritt

von Zulassungsstudien in wichtigen Forschungsbereichen die Pipeline 2023

beschleunigt wurde. Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen um 14,2 %

auf 5,8 Mrd. EUR. Mit einem Prozentsatz von 22,5 % der Umsatzerlöse waren diese

Investitionen beträchtlich. Der Konzernumsatz stieg 2023 um 9,7 %* auf 25,6 Mrd.

EUR, getrieben durch das Wachstum bei Humanpharma um 10,3 %* und bei

Tiergesundheit um 6,9 %*. Beide Geschäftsbereiche erzielten bessere Ergebnisse

als der Gesamtmarkt.

In den USA erteilte die Regulierungsbehörde FDA 2023 fünf zusätzliche

Fast-Track-Verfahren sowie eine FDA Breakthrough Therapy Designation und in

Europa verlieh die EMA einen PRIME-Status. Mit Schwerpunkt auf therapeutische

Forschungsgebiete bei Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen,

Onkologie, Atemwegserkrankungen, Immunologie, psychische Gesundheit und

Netzhauterkrankungen ist das Unternehmen Vorreiter bei wegweisenden

Behandlungsmöglichkeiten in Bereichen mit hohem ungedecktem Patientenbedarf.

"Ich freue mich über unsere ausgewogene und gesunde Pipeline", sagte Hubertus

von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung. "Wir sind entschlossen, die

Entwicklung unserer neuen Behandlungsmöglichkeiten zu beschleunigen und sie

best- und schnellstmöglich für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen.

Dabei ist es unsere Mission, nicht nur den Patientinnen und Patienten zu helfen,

sondern auch zu faireren und besseren Gesundheitssystemen beizutragen."

Humanpharma-Portfolio mit kräftigem Wachstum

JARDIANCE®, das bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz

eingesetzt wird, behielt 2023 seine hohe Dynamik bei und steigerte den Umsatz um

31,0 %* auf 7,4 Mrd. EUR. Der Umsatz von OFEV®, einem Präparat für die

Behandlung von Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und

fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankungen, stieg um 12,8 %* auf 3,5 Mrd.

EUR.

JARDIANCE® wurde zudem in Europa und den Vereinigten Staaten für ein drittes

Anwendungsgebiet zugelassen, die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen.

Schätzungsweise 850 Millionen Menschen weltweit leiden an dieser chronischen

Krankheit. JARDIANCE® kann nun potenziell die Behandlung von Herz-Kreislauf-,

Nieren- und Stoffwechselerkrankungen bei über eine Milliarde Menschen

unterstützen.

Weiterhin hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung von Humanpharma

Wirkstoffe, die sich im Late-Stage-Portfolio für Onkologie, Herz-Kreislauf-,

Nieren- und Stoffwechselerkrankungen und psychische Gesundheit befinden, wurden

erheblich vorangetrieben. Brigimadlin ist in die wichtige Studie für

dedifferenzierte Liposarkome aufgerückt, eine seltene Krebsart mit bislang nur

begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Auf der Grundlage positiver früher

klinischer Daten wurde die klinische Entwicklung von Zongertinib vorangetrieben.

Survodutid zeigte in Phase II bahnbrechende Ergebnisse bei Lebererkrankungen

aufgrund von Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH) und wurde

in eine Phase-III-Adipositas-Studie überführt.

Investitionen in Forschung und Entwicklung bei Humanpharma stiegen 2023 auf 5,2

Mrd. EUR, was 25,1 % des Umsatzes von Humanpharma entspricht (20,8 Mrd. EUR).

Darüber hinaus erhöhte Boehringer Ingelheim seine Investitionen in digitale

Technologien und IT für Forschung und Entwicklung. Damit möchte das Unternehmen

neue Chancen nutzen, unter anderem auch den Einsatz künstlicher Intelligenz.

"Mit unseren Investitionen gehören wir 2023 in der Branche zu den Top-Investoren

in Forschung und Entwicklung", sagte Michael Schmelmer, Mitglied der

Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen & Konzernfunktionen. "Wir

setzen uns dafür ein, dieses hohe Investitionsniveau zu halten, um

sicherzustellen, dass wir den Patientinnen und Patienten die Innovationen

unserer gesamten Pipeline so schnell wie möglich zur Verfügung stellen können.

Unsere mehr als 53.500 Mitarbeitenden wissen, dass jeder Tag, den wir gewinnen,

für das Leben der Patientinnen und Patienten einen wesentlichen Unterschied

machen kann."

Tiergesundheit: Kräftiges Wachstum durch Einführung neuer Produkte

Mit einem Umsatzzuwachs von 6,9 %* auf 4,7 Mrd. EUR hat der Bereich

Tiergesundheit 2023 seinen Marktanteil in den Geschäftsbereichen Haustiere,

Pferde und Nutztiere gestärkt. Das Wachstum wurde durch eine gestiegene

Nachfrage in seinem breiten Portfolio angetrieben, darunter Antiparasitika und

Therapeutika für Haustiere sowie Impfstoffe. NEXGARD®, eine Kautablette zum

Schutz vor Flöhen und Zecken bei Hunden und das wichtigste Produkt des

Unternehmens im Portfolio Tiergesundheit, stieg um 17,2 %* auf 1,2 Mrd. EUR.

Boehringer Ingelheim führte 2023 vier wichtige neue Produkte ein: SENVELGO® für

Katzen mit Diabetes, NexGard® PLUS zum Schutz von Hunden vor Flöhen, Zecken,

Herzwurmerkrankung, Haken- und Spulwürmern, NexGard® COMBO das vor Flöhen und

Zecken schützt, Herzwurmerkrankungen vorbeugt sowie Spul-, Haken- und Bandwürmer

behandelt und bekämpft und FRONTPRO®, eine rezeptfreie Kautablette zur Kontrolle

von Flöhen und Zecken beim Hund. Alle neuen Produkte trugen zum Umsatzwachstum

bei.

Anhaltend hohe Investitionen

Um das Unternehmenswachstum zu stärken, legte Boehringer im vergangenen Jahr

einen 5-Jahres-Investitionsplan mit einem Volumen von 7 Mrd. EUR vor. Im Rahmen

dieses Programms erreichten 2023 die Investitionen 1,2 Mrd. EUR. Zu den

Hauptinvestitionen in Deutschland gehören die Chemical Innovation Plant und das

Biomassekraftwerk in Ingelheim sowie das Biologicals Development Center in

Biberach. In den vergangenen fünf Jahre investierte Boehringer insgesamt 6,0

Mrd. EUR, davon allein 2,9 Mrd. EUR in Deutschland.

Nachhaltige Entwicklung

Boehringer hat zudem sein Nachhaltigkeitsprogramm weiterentwickelt, um den

Schwerpunkt "gesundheitliche Chancengleichheit" auf Bereiche zu legen, in denen

sich ein relevanter Beitrag für Gesellschaft und Umwelt erzielen lässt. Zu den

wichtigsten Initiativen zählen die öffentlich-private "Defeat-NDC Partnership",

die eine gesundheitliche Versorgung für nicht-übertragbare Krankheiten in

weniger entwickelten Regionen unterstützt, sowie die Initiative "Angels", die

zur größten Schlaganfall-Community weltweit geworden ist und 16 Millionen

Schlaganfallpatientinnen und -patienten in 155 Ländern zu einer besseren

Versorgung verholfen hat. "STOP Rabies" stellte im letzten Jahr 43,2 Millionen

Impfdosen in endemischen Ländern bereit, 8.000 davon wurden per Drohne an

ländliche Gemeinschaften in Kenia geliefert.

Im Jahr 2023 erhielt Boehringer den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für seine

weltweiten Bemühungen als Vorreiter des nachhaltigen Wandels in der

pharmazeutischen Industrie. Die Dekarbonisierungs-Strategie des Unternehmens

wurde von der "Science Based Target"-Initiative als konform mit dem Pariser

Klimaabkommen von 2015 anerkannt.

Prognosebericht

Das Unternehmen plant, in den nächsten 12 bis 18 Monaten zehn neue Phase-II- und

-III-Studien einzuleiten, mit dem Ziel, bis 2030 im Bereich Humanpharma 25 neue

Behandlungsmöglichkeiten auf den Markt zu bringen. Im Bereich Tiergesundheit

werden bis 2026 insgesamt 20 weitere Markteinführungen erwartet, unter anderem

Produktaktualisierungen, erweiterte Anwendungsgebiete und neue Produkte. Für das

Jahr 2024 rechnet Boehringer Ingelheim auf vergleichbarer Basis und bereinigt um

Währungs- und Sondereffekte mit einer leichten Umsatzsteigerung gegenüber dem

Vorjahr.

*Zahlen zum Umsatzwachstum sind währungsbereinigt

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den

Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten

Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf

die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885

nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen

über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere

Zukunft. Erfahren Sie mehr unter http://www.boehringer-ingelheim.com.

Hinweis auf die angesprochene Zielgruppe

Diese Presseinformation wird von unserer Unternehmenszentrale in Ingelheim

veröffentlicht und soll über unser weltweites Geschäft informieren. Bitte

beachten Sie, dass Informationen zum Zulassungsstatus eines Produkts und die

Kennzeichnungen der zugelassenen Produkte von Land zu Land variieren können und

ggf. eine Presseinformation zu diesem Thema speziell für das Land veröffentlicht

wurde, in dem wir tätig sind.

