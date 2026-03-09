NASDAQ Composite Index

09.03.2026 12:19:38

OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform ...

Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform Seturion und

Nasdaq schließen Partnerschaft für paneuropäischen Handel und

Abwicklung von tokenisierten Assets

Stuttgart (ots) - Seturion, die paneuropäische Settlement-Plattform für

tokenisierte Assets der Boerse Stuttgart Group, schließt eine strategische

Partnerschaft mit Nasdaq, um die Modernisierung der europäischen

Post-Trade-Infrastruktur voranzutreiben.

Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als eine allen Marktteilnehmern

offenstehende paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets

gegründet und wird ihre eigenen Handelsplätze an die Plattform anbinden.

Seturion unterstützt alle Klassen von tokenisierten Assets, öffentliche und

private Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und

On-Chain-Geld.

Im Rahmen der Partnerschaft werden sich die europäischen Handelsplätze von

Nasdaq an Seturion anbinden, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zu

ermöglichen, die über die Plattform abgewickelt werden. Mit einem initialen

Fokus auf strukturierten Produkten werden Seturion und Nasdaq das Netzwerk von

Finanzinstituten erweitern, die sich an Seturion anbinden. Ziel ist es, ein

Ökosystem von Emittenten, Brokern und anderen Partnern in ganz Europa

aufzubauen.

Die Zusammenarbeit ist ein Schritt zur Transformation der fragmentierten

Abwicklungslandschaft in Europa und zur Verbesserung der Effizienz der

europäischen Kapitalmärkte durch Blockchain-Technologie. Emittenten und Anleger

profitieren von einer schnelleren und kosteneffizienteren Abwicklung von

tokenisierten Assets, unter Beibehaltung bewährter Marktstrukturen und

bestehender Kunden-Workflows. Langfristig streben die Partner an, das Ökosystem

für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere in ganz Europa

dynamisch voranzutreiben.

Partnerschaft geht europäische Fragmentierung im Post-Trade-Bereich an

Die europäischen Kapitalmärkte sind im Post-Trade-Bereich stark fragmentiert,

mit zahlreichen nationalen Infrastrukturanbietern. Dies führt zu hohen Kosten,

langen Abwicklungszyklen und operativer Komplexität. Die Partnerschaft von

Seturion und Nasdaq adressiert diese Herausforderungen: Durch den Einsatz von

Blockchain-Technologie wird eine Settlement-Plattform geschaffen, die

vollständig auf europäische Regulierung wie MiFID II und DLT Pilot Regime

abgestimmt ist.

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, sagt: "Mit Seturion bauen

wir die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets. Seturion

ist bewusst als offene Industrielösung konzipiert und trägt entscheidend dazu

bei, die derzeitige nationale Zersplitterung der europäischen

Post-Trade-Infrastruktur zu überwinden und die Basis für einen einheitlichen

europäischen Kapitalmarkt zu schaffen. Wir freuen uns, mit Nasdaq einen global

führenden Börsenbetreiber als ersten Partner von Seturion zu begrüßen, um

Seturion gemeinsam europaweit zu skalieren."

Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, sagt: "Finanzmärkte sollten sich nicht länger

auf Post-Trade-Infrastruktur verlassen, die nicht für eine digitale Welt

konzipiert wurde. Mit Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen grundlegend

verbessert, indem Reibungsverluste beseitigt, Komplexität reduziert und ein

neues Maß an Effizienz ermöglicht wird. Unsere Partnerschaft mit Nasdaq markiert

einen entscheidenden Schritt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Gemeinsam mit unseren Partnern - und vielen weiteren, die sich uns in Zukunft

anschließen werden - etablieren wir die Post-Trade-Infrastruktur des digitalen

Zeitalters."

Roland Chai, President European Market Services and Head of Digital Assets bei

Nasdaq, sagt: "Die europäischen Kapitalmärkte stehen vor Fragmentierung und

Effizienzherausforderungen, die das Wettbewerbspotenzial der Region

einschränken. Die Tokenisierung bietet eine transformative Chance, Ineffizienzen

in Abwicklungs- und Wertpapierverarbeitungsprozessen anzugehen und gleichzeitig

das Vertrauen, die Stabilität und die strenge Regulierung zu bewahren, die gut

funktionierende Märkte untermauern. Diese Partnerschaft baut auf unserer

umfassenderen Vision für die Zukunft der Marktinfrastruktur auf, die

kontinuierliche Aktivität in den Bereichen Handel, Clearing, Abwicklung,

Risikomanagement und Collateral umfasst. Als Betreiber kritischer

Marktinfrastruktur und führender Anbieter von Finanztechnologie ist Nasdaq

einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen."

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6231705

OTS: Börse Stuttgart

