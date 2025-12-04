OTS: Brevo / Funding News: Brevo, führende Customer Engagement Plattform, ...

|
Berlin / Paris (ots) - Brevo, europäischer Marktführer für
Customer-Engagement-Software, hat seine neueste Finanzierungsrunde in Höhe von
500 Millionen Euro abgeschlossen und wird offiziell zum Unicorn. General
Atlantic, ein führender globaler Investor, und Oakley Capital, ein renommierter
paneuropäischer Mid-Market-Investor, schließen sich dem Gesellschafterkreis des
Unternehmens an.
Bpifrance und Bridgepoint, einer der weltweit führenden Mid-Market-Investoren,
bleiben Minderheitsinvestoren, wobei Letzterer über Bridgepoint Development
Capital V reinvestiert, einen Lower-Middle-Market-Fonds, der sich auf die
Unterstützung schnell wachsender Unternehmen in Europa konzentriert. Partech,
seit 2017 Investor, steigt vollständig aus seiner Beteiligung aus. Nach dieser
Transaktion werden das Management und die Mitarbeitenden von Brevo zum größten
Anteilseigner des Unternehmens.
Die neue Finanzierung wird umfangreiche Investitionen in AI, beschleunigtes
Wachstum in den Vereinigten Staaten und eine intensivierte M&A-Strategie
unterstützen. Brevo wird 2025 einen ARR (jährlich wiederkehrende Umsätze) von
über 200 Millionen Euro überschreiten - bei einer zweistelligen EBITDA-Marge.
Brevo ist in 180 Ländern tätig, darunter Frankreich, Deutschland und die USA,
die zusammen 65 % der Gesamterlöse ausmachen. Das Unternehmen hat das Ziel, bis
2030 einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen.
Erfolgreiche Neupositionierung
2023 wurde aus Sendinblue Brevo - ein Schritt, der die Entwicklung des
Unternehmens widerspiegelt und zugleich seiner Mission treu bleibt: Millionen
von Unternehmen dabei zu unterstützen, stärkere Beziehungen zu ihren Kund:innen
aufzubauen.
Ursprünglich auf E-Mail-Marketing fokussiert, hat das Unternehmen sein Angebot
im Laufe der Jahre erheblich erweitert und ist zu einer der umfassendsten,
intuitivsten und effizientesten Customer-Plattformen auf dem Markt geworden. Sie
integriert Marketing-Automatisierung, CRM, Customer-Data-Plattformen, SMS,
WhatsApp, Push-Benachrichtigungen bis hin zu Social CRM. Brevo entwickelt und
veröffentlicht fortlaufend neue Funktionen - so können über 600.000 Kund:innen
von der gesamten Bandbreite der heute gefragtesten Tools für Consumer Engagement
profitieren.
Brevo setzt weiter auf den Ausbau von AI und Produktentwicklung
Brevo ist stolz darauf, dass seit jeher rund 50 % der Brevo-Ressourcen in
Produktentwicklung fließen. Dieser langjährige Fokus auf Forschung und
Innovation wird nun weiter verstärkt, um das hohe Tempo technologischer
Entwicklungen optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass Brevo seinen
Kund:innen weiterhin die bestmögliche Nutzererfahrung bietet.
Das im vergangenen Februar angekündigte Brevo AI Lab - verbunden mit einer
Investition von 50 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre - hat bereits
neue Funktionen hervorgebracht, darunter Marketing-, Sales- und
Conversations-Agenten sowie den MCP (Model Complex Protocol)-Connector, der
Brevos Customer-Plattform mit AI-Assistenten und Anwendungen wie Claude, ChatGPT
oder Le Chat von Mistral verbindet.
Brevo möchte seine Position als europäischer Marktführer für
Customer-Engagement-Software weiter festigen und zugleich die Integration von AI
und fortschrittlichen Technologien in die Produktbasis beschleunigen.
Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen eine außergewöhnliche Dynamik im
Bereich Sales-CRM, das Vertriebsteams hilft, Chancen präziser zu verfolgen und
die Konversion von Leads zu automatisieren. Diese Entwicklung veranlasst Brevo
dazu, die Investitionen in dieses strategische Produkt weiter zu erhöhen - es
hat sich zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt.
Wachstumsfokus: USA, Mid-Market, M&A
Die USA, die bereits einen bedeutenden Anteil zu Brevos Umsatz beitragen, zeigen
weiterhin enormes langfristiges Potenzial. Das Wachstum in der Region
beschleunigt sich spürbar: Inzwischen entfallen 24 % aller neuen Umsätze auf den
US-Markt. Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, plant Brevo bis 2030
zusätzliche Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Auch im
Mid-Market-Segment verzeichnet Brevo eine starke Dynamik: Dort wächst der Umsatz
doppelt so schnell wie im übrigen Geschäft. Diese Entwicklung bestätigt die
Strategie des Unternehmens, sein Angebot für mittelständische Organisationen
gezielt auszubauen, und festigt das Segment als eine zentrale Säule des
Wachstumsplans.
Diese neue Finanzierungsrunde wird Brevo ermöglichen, seine externe
Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Mit 11 Übernahmen seit seiner Gründung
nutzt Brevo M&A mit zwei klaren Zielen: neue, differenzierende Technologien in
seine Plattform zu integrieren und Marktanteile in wichtigen geografischen
Regionen auszubauen.
Statements
Armand Thiberge, Gründer und CEO von Brevo: "Ich freue mich sehr, Oakley Capital
und General Atlantic willkommen zu heißen - zwei globale Investmentfirmen, die
unsere Vision und unseren hohen Anspruch teilen. Unser Ziel bleibt unverändert:
einen globalen europäischen CRM-Marktführer aufzubauen, der durch
Produktexzellenz auf Augenhöhe mit US-Anbietern konkurrieren kann. Diese neue
Phase ermöglicht es uns, unsere Produkt-Roadmap weiter zu beschleunigen -
insbesondere durch den verstärkten Einsatz von AI - und zugleich unsere
operative Exzellenz auszubauen."
Peter Dubens, Mitgründer und Managing Partner bei Oakley Capital: "Wir freuen
uns, mit einem bewährten Gründer wie Armand zusammenzuarbeiten. Er hat ein
bemerkenswertes Unternehmen aufgebaut, das ein einzigartiges Produktangebot,
internationale Skalierung und profitables Wachstum vereint. Wir sehen erhebliche
Chancen, das Unternehmen weiter zu internationalisieren und in den Mid-Market zu
expandieren. Wir freuen uns darauf, in Partnerschaft mit Brevo und General
Atlantic daran zu arbeiten, dies zu erreichen."
Sascha Günther, Managing Director bei General Atlantic: "Wir sehen einen klaren
strukturellen Trend hin zu AI-gestützten
Customer-Engagement-Softwareplattformen, die KMU und Mid-Market-Kund:innen
bedienen. Brevo ist mit einer produktorientierten, kapitaleffizienten Grundlage
und einem visionären Gründer wie Armand hervorragend im Zentrum dieses Wandels
positioniert. Wir freuen uns darauf, Brevo dabei zu unterstützen, zu einem
weltweit führenden Anbieter seiner Kategorie zu werden."
Thomas Moussallieh, Partner bei Bridgepoint: "Brevos Reise in den vergangenen
fünf Jahren war außergewöhnlich. Gemeinsam haben wir das Geschäft international
skaliert, seine Fähigkeiten erweitert und eine Plattform aufgebaut, die nun ihre
Kategorie in Europa anführt. Das fünffache ARR-Wachstum und neun strategische
Übernahmen während unserer Partnerschaft spiegeln die Vision und den Ehrgeiz von
Armand und dem Team wider. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht
haben, und freuen uns darauf, Brevos nächstes Kapitel durch unser Reinvestment
über BDC V zu unterstützen."
Über Brevo
Brevo, ehemals Sendinblue, ist die führende CRM-Suite, die es Unternehmen
ermöglicht, effektive Kundenbeziehungen aufzubauen und zu skalieren. Mit Brevo
haben Unternehmen eine benutzerfreundliche Plattform, auf der sie die gesamte
Customer Journey verfolgen können. Intuitive Marketing- und Vertriebstools zur
Automatisierung von Sales- und Marketing-Aktivitäten sowie zur Erstellung von
Marketing-Kampagnen via E-Mail, SMS, WhatsApp und Chat unterstützen sie dabei,
ihr Geschäft zu erweitern. Mehr als 500.000 Unternehmen in 180 Ländern, darunter
eBay, Michelin, Doctolib und Louis Vuitton, vertrauen auf Brevos vielfältiges
Angebotsportfolio. Der Hauptsitz des B Corp zertifizierten und Next40
Unternehmens befindet sich in Paris, das deutsche Geschäft wird von Maximilian
Modl aus Berlin geleitet. Weitere Informationen finden sich auf
http://www.brevo.com/de.
Über General Atlantic
General Atlantic ist ein führender globaler Investor mit mehr als viereinhalb
Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und strategischer
Unterstützung für über 830 Unternehmen in seiner Geschichte. Seit seiner
Gründung im Jahr 1980 ist General Atlantic weiterhin ein engagierter Partner für
visionäre Gründer und Investoren, die dynamische Unternehmen aufbauen und
langfristige Werte schaffen wollen. Geleitet von der Überzeugung, dass
Unternehmer*innen außergewöhnliche Akteure transformativen Wandels sein können,
kombiniert das Unternehmen einen kollaborativen globalen Ansatz,
branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Anlagehorizont und ein tiefes
Verständnis von Wachstumstreibern, um weltweit mit innovativen Unternehmen
zusammenzuarbeiten und diese zu skalieren. Das Unternehmen nutzt sein geduldiges
Kapital, operative Expertise und seine globale Plattform, um eine
diversifizierte Investmentplattform zu unterstützen, die Growth Equity, Kredit-,
Klima- und nachhaltige Infrastrukturstrategien umfasst. General Atlantic
verwaltet rund 118 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten (einschließlich aller
Strategien) zum 30. September 2025 und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeitende in
20 Ländern über fünf Regionen hinweg. Weitere Informationen zu General Atlantic
finden Sie unter: http://www.generalatlantic.com/
Pressekontakt:
Brevo
Anna-Maria Gerhart
mailto:anna-maria.gerhart@ext.brevo.com
General Atlantic
Jess Gill
mailto:media@generalatlantic.com
Oakley Capital Limited
+44 20 7766 6900
Steven Tredget
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181585/6171997
