OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt die ...

Check Point gibt die Finanzergebnisse zum dritten Quartal 2025 bekannt

Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher zum dritten

Quartal 2025, das am 30. September 2025 endete.

Finanzergebnisse Q3 2025:

- Berechnete Rechnungsbeträge * : 672 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20

Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

- Umsatz: 678 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich

zum Vorjahr.

- Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 305 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von zehn Prozent.

- Betriebsergebnis nach GAAP: 199 Millionen US-Dollar, was 29 Prozent des

Umsatzes entspricht.

- Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 282 Millionen US-Dollar, was 42 Prozent des

Umsatzes entspricht.

- Gewinn je Aktie nach GAAP: 3,28 US-Dollar, ein Anstieg von 79 Prozent

gegenüber dem Vorjahr.

- Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 3,94 US-Dollar, ein Anstieg von 75 Prozent.

"Check Point hat im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Diese sind auf

die gestiegene Nachfrage unseres Portfolios, einschließlich

Hybrid-Mesh-Netzwerk, Workspace und External Risk Management (ERM),

zurückzuführen", erklärt Nadav Zafrir, CEO von Check Point Software

Technologies. Weiter: "Wir haben unsere AI-First-Strategie durch die

strategische Übernahme von Lakera vorangetrieben und unsere Position gestärkt,

um eine umfassende, vollständig KI-gestützte Sicherheitsplattform anzubieten und

unsere Führungsrolle im Bereich der Cyber-Abwehr der nächsten Generation

auszubauen."

* Die berechneten Rechnungsbeträge sind eine Kennzahl, die sich aus den gemäß

GAAP erfassten Gesamterlösen zuzüglich der Veränderung der gesamten abgegrenzten

Erlöse während des Berichtszeitraums ergibt.

Die komplette Meldung auf Englisch lesen Sie hier: https://ots.de/EKZSuY

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 74747058-0

mailto:info@kafka-kommunikation.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6148524

OTS: Check Point Software Technologies Ltd.