30.10.2025 15:13:38
OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt die ...
Check Point gibt die Finanzergebnisse zum dritten Quartal 2025 bekannt
Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.
(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher zum dritten
Quartal 2025, das am 30. September 2025 endete.
Finanzergebnisse Q3 2025:
- Berechnete Rechnungsbeträge * : 672 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
- Umsatz: 678 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich
zum Vorjahr.
- Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 305 Millionen US-Dollar, ein Anstieg
von zehn Prozent.
- Betriebsergebnis nach GAAP: 199 Millionen US-Dollar, was 29 Prozent des
Umsatzes entspricht.
- Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 282 Millionen US-Dollar, was 42 Prozent des
Umsatzes entspricht.
- Gewinn je Aktie nach GAAP: 3,28 US-Dollar, ein Anstieg von 79 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
- Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 3,94 US-Dollar, ein Anstieg von 75 Prozent.
"Check Point hat im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Diese sind auf
die gestiegene Nachfrage unseres Portfolios, einschließlich
Hybrid-Mesh-Netzwerk, Workspace und External Risk Management (ERM),
zurückzuführen", erklärt Nadav Zafrir, CEO von Check Point Software
Technologies. Weiter: "Wir haben unsere AI-First-Strategie durch die
strategische Übernahme von Lakera vorangetrieben und unsere Position gestärkt,
um eine umfassende, vollständig KI-gestützte Sicherheitsplattform anzubieten und
unsere Führungsrolle im Bereich der Cyber-Abwehr der nächsten Generation
auszubauen."
* Die berechneten Rechnungsbeträge sind eine Kennzahl, die sich aus den gemäß
GAAP erfassten Gesamterlösen zuzüglich der Veränderung der gesamten abgegrenzten
Erlöse während des Berichtszeitraums ergibt.
Die komplette Meldung auf Englisch lesen Sie hier: https://ots.de/EKZSuY
