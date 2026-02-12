12.02.2026 14:41:38

OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ...

Check Point Software veröffentlicht Finanzergebnisse für Q4 und das

komplette Jahr 2025

Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd. (https://protec

t.checkpoint.com/v2/___http:/www.checkpoint.com___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo4NzQ5NDcwY

TIzMGViY2Q2NjJiNGQ4ZGIyMzczZGJmNzo2OjI4ZWI6NzY1MDZkYmY4NjYyMzEwODE3NDI2MWNmNDQxO

Tg0OTY2NzI2MjQzZGVjYzJmNzViM2JlMWIxYTA3ZjM5YzYwZTpwOlQ) (NASDAQ: CHKP), gibt

seine Finanzergebnisse für das Q4 und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2025 bekannt.

Highlights Q4 2025

- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 1.039 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Remaining Performance Obligation (RPO)**: 2.728 Millionen US-Dollar, ein

Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 745 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem

Vorjahr

- Umsatzerlöse aus Security Subscriptions: 325 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Betriebsergebnis: 233 Millionen US-Dollar, was 31 Prozent des Umsatzes

entspricht

- Non-GAAP-Betriebsergebnis: 302 Millionen US-Dollar, was 41 Prozent des

Umsatzes entspricht

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 2,81 US-Dollar, ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 3,40 US-Dollar, ein Anstieg von 26 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

Highlights 2025

- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 2.906 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 2.725 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Umsatz aus Security Subscriptions: 1.219 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von

10 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 9,62 US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 11,89 US-Dollar, ein Anstieg von 30 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

Die komplette Meldung inklusive der Erläuterungen lesen Sie hier:

https://ots.de/q2ohcv

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 74747058-0

mailto:info@kafka-kommunikation.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6215791

OTS: Check Point Software Technologies Ltd.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen