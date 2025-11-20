OTS: Donnerstag.ai / Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro ...

Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro Seed-Finanzierung von

Speedinvest

Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai

(http://donnerstag.ai/) hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen Euro

abgeschlossen. Die Runde wird von Speedinvest (https://speedinvest.com/)

angeführt, außerdem beteiligen sich QED Investors

(https://www.qedinvestors.com/), Crestone VC (https://www.crestone.vc/) sowie

weitere renommierte europäische Business Angels.

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die

speziell für Lieferanten konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu

vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt

Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab.

Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert

fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch

kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System

zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive,

intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

Automatisierte Kontrolle für Europas Lieferketten

Viele Lieferanten in Europa kämpfen mit fehlerhaften Abrechnungen vor allem bei

Gutschriften und unklaren Zahlungsflüssen. Donnerstag.ai schafft hier Abhilfe:

Die Plattform erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit, gleicht Datensätze

positionsgenau ab und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen.

"Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren

Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde", sagt

Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. "Mit unserer

KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für

Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist."

Erfahrenes Fintech -Team und starke Investoren

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die

beide langjährige Erfahrung im europäischen Fintech-Sektor mitbringen. Özbugutu

war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des

Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen.

Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

"In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend

neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang

technisch nicht adressiert werden konnte", sagt Stefan Klestil, General Partner

bei Speedinvest. "Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches

Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als

Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die

Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten."

Donnerstag.ai wird zukünftig seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen. Ziel

ist, das sichere Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

-- Download der Mitteilung & Bildmaterial -- (https://www.dropbox.com/home/Donne

rstag.ai_Bildmaterial_SeedInvest?share_manage_access=false)

Über Donnerstag.ai

Donnerstag.ai ist eine KI-gestützte Plattform für das Forderungsmanagement von

Lieferanten. Sie verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus

bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert

die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich

(Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer

KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten,

ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives

Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Das Unternehmen wurde 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan

Özkan gegründet und wird von internationalen Investoren wie Speedinvest und QED

Investors unterstützt. Ziel von Donnerstag.ai ist es, Lieferanten in ganz Europa

mit intelligenter Technologie "Made in Germany" zu stärken und Finanzprozesse

nachhaltig zu digitalisieren.

