|
13.11.2025 12:01:38
OTS: FMC / Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei ...
Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei
Speicherchips zu setzen
Dresden (ots) -
- Überzeichnete Finanzierungsrunde, bestehend aus 77 Mio. Euro Series C
Eigenkapital, angeführt von HV Capital und DTCF, sowie 23 Mio. Euro an
öffentlichen Fördermitteln - eine der größten Kapitalrunden im europäischen
Halbleitersektor
- Neues Kapital beschleunigt die Kommerzialisierung von FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
Speicherchips, um mit signifikant mehr Energieeffizienz den weltweiten
Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen zu ermöglichen
- FMCs Speicherchips haben eine um mehr als 100 % höhere Systemeffizienz und
Verarbeitungsgeschwindigkeit als etablierte Produkte und könnten neuer
Industriestandard im 100+ Mrd. Euro Speicherchip-Markt werden
Der Halbleiter-Pionier FMC sichert rund 100 Mio. Euro, um mit seiner
hochinnovativen Technologie neue Standards bei Speicherchips zu setzen. Mit 77
Mio. Euro an Eigenkapital markiert die überzeichnete Series C-Finanzierungsrunde
mit namhaften Bestands- und Neuinvestoren eine der größten ihrer Art im
europäischen Halbleitersektor. Zusätzlich kommen öffentliche Mittel in Höhe von
rund 23 Mio. Euro u. a. aus dem IPCEI ME/CT Programm sowie vom European
Innovation Council (EIC).
Die Series C-Runde wird von HV Capital und dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF)
angeführt, gefolgt von Vsquared Ventures. Von den Bestandsinvestoren haben
eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide Venture Capital, M Ventures (Merck) und
Verve Ventures erneut investiert.
Mit dem frischen Kapital wird FMC die Kommerzialisierung seiner DRAM+ und
3D-CACHE+ Speicherchips und Systemlösungen beschleunigen und seine Aktivitäten
weltweit verstärken. Die Technologie wird aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz
den weltweiten Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen ermöglichen
und könnte neuer Industriestandard im über 100 Mrd. Euro großen
Speicherchip-Markt werden.
Thomas Rückes, CEO von FMC, sagt: "Wir entwickeln die nächste Generation von
Speicherchips und Systemlösungen, die wesentlich nachhaltiger, schneller,
energieeffizienter und günstiger sind als der heutige Industriestandard. Während
Bandbreite bisher die dominierende Kennzahl für KI Compute war, wird
Energieeffizienz zur entscheidenden Größe der nächsten KI-Generation.
Speicherchips sind der größte Flaschenhals im KI-Stack. FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+
Technologie adressiert genau dieses Problem: Schneller und energieeffizienter
als etablierte Produkte. Wir legen damit den Grundstein für den Hochlauf von
KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen. Dass wir für unsere Ambition eine
Eigenkapital-Finanzierung in dieser Größenordnung sichern konnten, unterstreicht
die Bedeutung unserer Technologie. Wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen
führender Deeptech-Investoren für unser Vorhaben gewinnen konnten."
Fabian Gruner, Partner bei HV Capital, erklärt: "Die hochinnovative
Speicherchip-Technologie von FMC ist einzigartig und hat das Potenzial, zu einem
neuen globalen Industriestandard zu werden. Wir sind stolz, mit unserem
Engagement einen Beitrag zur Kommerzialisierung dieser Technologie zu leisten."
Dr. Torsten Löffler, Investment Director beim DTCF, sagt: "Mit dem rasant
wachsenden Bedarf an Rechenleistung entsteht eine neue, energieintensive
Industrie. Die Speichertechnologie von FMC hat das Potenzial, deren
Energieverbrauch signifikant zu senken und KI-Systeme effizienter zu machen. Als
Deeptech-Investor überzeugt uns nicht nur die technologische Exzellenz made in
Germany, sondern auch der strategische Beitrag zur europäischen Souveränität im
Halbleitersektor."
Paul-Josef Patt, Managing Partner bei eCAPITAL, ergänzt: "Als Investor der
ersten Stunde begleiten wir FMC auf seinem starken Wachstumskurs.
Pilotergebnisse bestätigen Design-Gewinne bei führenden OEMs, der Fertigungs-
und Kommerzialisierungspfad steht. FMC zeigt, dass Deeptech aus Europa liefern
kann und das Potenzial hat, die Marktführerschaft bei den Speicherchips der
Zukunft zu übernehmen."
Es wird erwartet, dass KI-Rechenzentren zukünftig einen sehr großen Anteil der
weltweiten Energieproduktion beanspruchen, selbst unter Berücksichtigung
geplanter Erweiterungen der Energiekapazität. FMCs innovative persistente DRAM+
und 3D-CACHE+ Speichertechnologien und Systeme werden diesen Energieverbrauch
nachhaltig verringern, da sie den benötigten Transfer von Daten zwischen den
Compute-Hierarchien, der einen signifikanten Teil des Energieverbrauchs
ausmacht, reduzieren und optimieren und so die Compute-Effizienz erhöhen. Wenn
FMCs Technologien statt herkömmlicher Speicher eingesetzt werden, könnte die
Systemeffizienz von Hochleistungs-Datenbanken und Verarbeitungsgeschwindigkeit
für energieeffiziente KI-Anwendungen um mehr als 100 % verbessert werden. Das
ist möglich, da die persistenten DRAM+ und 3D-CACHE+ Technologien flüchtige
Speicher ersetzen und dadurch den zeitaufwändigen Datentransfer zwischen
flüchtigen, schnellen und langsamen nicht-flüchtigen Speichern eliminieren. FMC
kommerzialisiert seine DRAM+ und 3D-CACHE+ Designs und Produkte mit führenden
DRAM-Speicherchipfirmen und Advanced Logic Foundries in hochvolumigen 300mm
Produktions-Fabs weltweit für spezifische, energieeffiziente Kundenanwendungen
in der nahen Zukunft. Darüber hinaus hat FMCs Technologie auch das disruptive
Potenzial größere Speicherdichten als konventionelle Speicher zu erreichen.
Speicherchips sind eine strategische Schlüsseltechnologie geworden, die derzeit
ausschließlich von Südkorea, USA und Taiwan dominiert wird - während China
massiv aufholt. Europa hat in diesem kritischen Halbleiter-Segment bislang kein
nennenswertes Angebot. Mit FMC entsteht nun im Silicon Saxony ein Player mit der
Ambition, aus Europa heraus diese strategische Lücke zu schließen.
Über FMC
FMC ist ein führendes Halbleiter- und Speicherchipunternehmen aus Dresden, das
2016 gegründet wurde, um eine revolutionäre Technologie für Speicherchips zu
entwickeln. Auf der Grundlage des Dünnschichtmaterials Hafniumoxid hat das
Unternehmen mit dem DRAM+ Chip eine neue Klasse von Speicherzellen erschaffen,
die nachhaltiger, schneller und günstiger ist. Mit ihrem äußerst geringen
Stromverbrauch reduziert die Technologie den Energiebedarf von KI-Rechenzentren
signifikant und legt damit den Grundstein für ihren Hochlauf in Europa und
weltweit. FMC ist heute eine Fabless Company, d. h. FMC entwickelt, designet und
vermarktet seine eigenen Produkte und lässt diese von Auftragsherstellern (Chip
Foundries) produzieren. Hinter FMC stehen u. a. HV Capital, der DeepTech &
Climate Fonds (DTCF), Vsquared Ventures, eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide
Venture Capital, M Ventures (Merck), Verve Ventures, das koreanische
Speicherchipunternehmen SK hynix, der Halbleiterindustriemaschinen-Hersteller
TEL und weitere internationale Investoren. Geführt wird das Unternehmen von CEO
Thomas Rückes.
Mehr Informationen finden Sie auf https://www.ferroelectric-memory.com/
Pressekontakt FMC
Torben Gosau, Kekst CNC
mailto:torben.gosau@kekstcnc.com
+49 (0) 160 969 435 17
Über HV Capital
HV Capital gehört zu den führenden Frühphasen- und Wachstumsinvestoren in
Europa. Mit neun Fondsgenerationen in 25 Jahren und einem verwalteten Vermögen
von 2,8 Mrd. Euro ist HV Capital einer der aktivsten Investoren des Kontinents.
Das Investment-Team verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Identifizierung
europäischer Startups mit großem Erfolgspotenzial. Neben internationalen
Erfolgsgeschichten wie Flix, Zalando, Delivery Hero, Sumup und Depop gehören
auch Innovationsführer wie Quantum Systems, Marvel Fusion, Sennder, Neura
Robotics, Enpal und Isar Aerospace zum Portfolio. HV Capital hat in mehr als 250
Internet- und Technologieunternehmen investiert, und unterstützt Startups mit
Ticketgrößen von 0,5 Mio. EUR bis 60 Mio. EUR. Als einer der wenigen
europäischen Venture-Capital-Investoren kann HV Capital Startups durch alle
Wachstumsphasen begleiten. Das Team besteht aus mehr als 60 Investment- und
Operations-Professionals, die vielfältige Perspektiven und Expertise über das
gesamte VC-Spektrum hinweg einbringen. Mehr Informationen finden Sie auf
https://www.hvcapital.com/
Pressekontakt HV Capital
Sophie von Bodelschwingh, mailto:hvcapital@kekstcnc.com
Über den DeepTech & Climate Fonds (DTCF)
Der DeepTech & Climate Fonds (DTCF) finanziert wachstumsstarke DeepTech- und
ClimateTech-Unternehmen in Deutschland und Europa mit bis zu 50 Mio. Euro pro
Investment. Als Ankerinvestor und Partner langfristig orientierter europäischer
Investor:innen bietet der DTCF Unternehmen mit langen Entwicklungszyklen und
hohem Finanzierungsbedarf Unterstützung, um eine nachhaltige Wachstumsstrategie
umzusetzen und trägt aktiv zum Ausbau des Technologie-Ökosystems bei. Der Fonds
fungiert als Brücke zwischen Investor:innen, Mittelstand und innovativen
Startups in den Bereichen Klima, Computing, Industrie und Life Sciences.
Finanziert durch Mittel des Zukunftsfonds und des ERP-Sondervermögens plant der
DTCF, in den kommenden Jahren 1 Milliarde Euro zu investieren, um das
europäische Technologie-Ökosystem zu stärken. Mehr Informationen finden Sie auf
https://dtcf.de/
Pressekontakt DTCF
Stephanie Stein, mailto:s.stein@dtcf.de
Über eCAPITAL
eCAPITAL ist ein 1999 gegründeter, unternehmergeführter Venture Capital-Investor
mit Fokus auf Deep-Tech-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase mit einem
positiven Impact auf die Gesellschaft. eCAPITAL hat seinen Sitz in Deutschland
und investiert mit eigenen Fonds im Gesamtvolumen von über 400 Millionen EUR in
den Bereichen Sustainability, Enterprise Software, Cybersecurity, IoT und New
Materials. eCAPITAL bietet seinen Portfoliounternehmen neben finanziellen
Ressourcen strategische Unterstützung und Zugang zu einem internationalen
Netzwerk von Unternehmern, Wissenschaftlern, Investoren und Gründern und war
Leadinvestor bei verschiedenen Deep-Tech-Unternehmen wie sonnen, Novaled oder
Jedox, die sehr erfolgreich an internationale Strategen bzw. Investoren verkauft
wurden. Mehr Informationen finden Sie auf https://ecapital.vc/
Pressekontakt eCAPITAL
Bettina Schäfer, mailto:b.schaefer@ecapital.vc
Pressekontakt:
FMC
Torben Gosau, Kekst CNC
mailto:torben.gosau@kekstcnc.com
+49 (0) 160 969 435 17
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181404/6157686
OTS: FMC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!