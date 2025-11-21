OTS: foodwatch e.V. / foodwatch zum Sondergutachten der Monopolkommission: ...

foodwatch zum Sondergutachten der Monopolkommission: "Der Wettbewerb

im Einzelhandel ist aus dem Lot"

Berlin (ots) - Die Monopolkommission stellt in seinem heute veröffentlichten

Sondergutachten eine wachsende Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels fest,

mit spürbaren Folgen für Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Dazu erklärt Dr.

Chris Methmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch:

"Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel ist aus dem Lot. Millionen Menschen

müssen bei Ernährung sparen, Höfe kämpfen ums Überleben - und Aldi , Rewe & Co.

kassieren immer höhere Margen. Wenn Kosten steigen, ziehen die Handelsketten die

Preise an. Sinken die Kosten, fallen die Preise oft nicht im gleichen Maß. Die

Monopolkommission hat recht, wenn sie strengere Wettbewerbskontrollen fordert -

auch, um etwa den rasanten Ausbau von Eigenmarken und eigenen Produktionsstätten

zu stoppen. Sonst wächst die Marktmacht der Handelsketten weiter zulasten von

Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Was aber sofort hilft: Null Mehrwertsteuer

auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, damit eine ausgewogene Ernährung bezahlbarer

wird. Zudem braucht es endlich mehr Transparenz bei der Preisgestaltung der

Handelsketten: Eine unabhängige Preisbeobachtungsstelle für die gesamte

Wertschöpfungskette kann Machtmissbrauch aufdecken und fairere Bedingungen

zwischen Handel, Landwirtschaft und Verbraucher:innen schaffen."

Hintergrund:

Edeka , Rewe, die Schwarz-Gruppe (darunter Lidl ) und Aldi kontrollieren aufgrund

von Fusionen inzwischen rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.

Die Monopolkommission kritisiert in ihrem Gutachten, dass die Handelsketten ihre

Aktivitäten zunehmend auf vorgelagerte Produktionsstufen ausweiten - über

Handelsmarken und eigene Produktionsstätten. Dadurch verschiebe sich die

Verhandlungsmacht weiter zulasten landwirtschaftlichen Erzeuger:innen. Eine

Folge: Die Schere zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen öffne sich immer

weiter und die Gewinnmargen für die großen Handelsketten steigen. Nach wie vor

steigen in Deutschland die Lebensmittelpreise. Seit 2020 beträgt der Zuwachs bei

Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken knapp 36 Prozent.

Quellen und weiterführende Informationen:

- Pressemitteilung der Monopolkommission 2025

(https://www.monopolkommission.de/de/pressemitteilungen.html)

