OTS: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. ...

Neuss (ots) - Am 20. März 2024 startet Mobilize Financial Services als Marke für

alle Aktivitäten der Automobilbank RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

rund um die Marken Renault, Dacia und Alpine in Deutschland.

Seit 1. August 2022 schon ist Mobilize Financial Services die Marke der RCI

Banque S.A. Niederlassung Deutschland. Jetzt wird die neue Marke auch in den

Autohäusern der Renault Group ausgerollt: Aus Renault Financial Services und

Dacia Financial Services wird vom 20. März 2024 an Mobilize Financial Services.

Mobilize Financial Services hat jetzt die neue Webseite

http://www.mobilize-fs.de im neuen Corporate Design gelauncht, in die auch die

Online-Produkte der RCI Versicherungs-Service GmbH integriert sind.

Jean-Louis Labauge, Generaldirektor Mobilize Financial Services Deutschland:

"Mit dem Start in den Autohäusern von Renault, Dacia und Alpine in Deutschland

wird unsere junge Marke Mobilize Financial Services noch sichtbarer. Mit

Mobilize Financial Services wollen wir unsere schon seit 1947 währende

Erfolgsgeschichte als moderne Automobilbank in Deutschland fortsetzen. Unser

Ziel ist dasselbe geblieben: den Kundenbedürfnissen immer wieder aufs Neue zu

begegnen und eine erschwingliche und nachhaltige Mobilität für alle zu schaffen:

We are Mobilizers."

Die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist nicht nur unter der Marke

Mobilize Financial Services, sondern auch unter Nissan Financial Services

(Finanzierung, Leasing, Versicherungen für Nissan) und Renault Bank direkt

(Einlagengeschäft) in Deutschland aktiv.

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung

Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die

in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland

Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die

Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault

Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im

Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI

Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online

an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI

Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

