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26.08.2026 14:18:38
OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA übernimmt Netgain und schafft ...
NTT DATA übernimmt Netgain und schafft gemeinsam mit The Cloud People
Schwedens größtes auf ServiceNow spezialisiertes Unternehmen (FOTO)
Bielefeld (ots) - NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI und digitalen
Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, gibt die Übernahme von Netgain AB
(https://netgain.se/en) bekannt. Gemeinsam mit The Cloud People, seit Dezember
2025 Teil von NTT DATA, entsteht damit Schwedens größtes auf ServiceNow
spezialisiertes Unternehmen. Die Übernahme stärkt das ServiceNow-Geschäft von
NTT DATA in den Nordics, etabliert eine führende Position im schwedischen Markt
und erweitert seine Möglichkeiten, Kunden bei ServiceNow-basierten
Transformationsinitiativen in der gesamten Region zu unterstützen. Der Abschluss
der Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen
und wird innerhalb der kommenden Wochen erwartet.
Netgain wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Das
Unternehmen hat sich als verlässlicher ServiceNow-Partner etabliert und bietet
ein umfassendes Leistungsspektrum, das von Beratung und Implementierung über
Managed Services bis hin zu KI-gestützter Workflow-Transformation reicht.
Netgain verfügt über mehr als 160 ServiceNow-Zertifizierungen und verbindet
fundierte Plattformexpertise mit einem ausgeprägten Verständnis für die
Geschäftsprozesse seiner Kunden. Das Team unterstützt Unternehmen dabei, ihre
digitale Transformation voranzutreiben und Prozesse effizienter zu gestalten.
Seit 2013 ist Netgain Teil von CombinedX (https://www.combinedx.com/en/), ein
Verbund spezialisierter IT-Beratungsunternehmen, und betreut mittelständische
und große Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors in ganz
Schweden.
Seit der Übernahme durch NTT DATA Business Solutions
(https://www.nttdata.com/global/en/news/press-release/2025/december/121900),
einer Business Unit von NTT DATA, Ende 2025 hat sich The Cloud People zum
führenden ServiceNow-Anbieter des Unternehmens in den Nordics entwickelt. Vor
dem Hintergrund der 2025 erweiterten strategischen Partnerschaft zwischen NTT
DATA und ServiceNow (https://nttdata-solutions.com/de/presse/corporate-pressemit
teilungen/servicenow-and-ntt-data-expand-strategic-partnership-to-accelerate-ai-
led-transformation-for-global-enterprises/) ergänzt Netgain das bestehende
Angebot um zusätzliche Kompetenzen, Kundenbeziehungen und Marktkenntnisse und
schafft damit die Grundlage für weiteres Wachstum im ServiceNow-Ökosystem.
"SAP bildet das Fundament unseres Geschäfts bei NTT DATA Business Solutions.
Gleichzeitig investieren wir gezielt in Wachstumsfelder, die zusätzlichen
Mehrwert für unsere Kunden bieten", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA
Business Solutions. "ServiceNow ist zu einer wichtigen Säule dieser Strategie
geworden, und The Cloud People hat sich bereits als hervorragende Ergänzung
unserer Organisation in den Nordics erwiesen. Mit Netgain bauen wir unser
ServiceNow-Geschäft in Schweden weiter aus. Die hochqualifizierten Beraterinnen
und Berater, die engen Kundenbeziehungen und die umfassende Plattformkompetenz
machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für uns."
"Die Nachfrage nach KI-gestützter Workflow-Automatisierung und vernetzten
Service-Erlebnissen nimmt weiter zu. Entsprechend spielt die
ServiceNow-Plattform eine immer wichtigere Rolle in den
Transformationsstrategien unserer Kunden", sagt Jatin Rajpal, Senior Executive,
Global Head of ServiceNow bei NTT DATA. "Wir bauen unser ServiceNow-Geschäft
kontinuierlich weiter aus und investieren gezielt in Schlüsselmärkte weltweit.
Mit Netgain gewinnen wir zusätzliche Expertise und Kapazitäten in Europa, die
die Stärken von The Cloud People ergänzen."
"Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, eine führende
ServiceNow-Organisation in Europa erschaffen", erklärt Bjørn Jarl, CEO von The
Cloud People. "Neben den strategischen Synergien verbindet unsere Unternehmen
vor allem ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir unsere Kunden unterstützen
wollen. Wir teilen eine starke Kundenorientierung, einen hohen Qualitätsanspruch
und die Leidenschaft, Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial der
ServiceNow-Plattform auszuschöpfen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Teams
schaffen wir neue Möglichkeiten für Wissensaustausch, die Weiterentwicklung
unserer Mitarbeitenden und den Ausbau der Stärken, die beide Unternehmen
erfolgreich gemacht haben."
"Mit dem Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions und The Cloud People
beginnt für Netgain ein spannendes neues Kapitel", sagt Eva Sandberg, CEO von
Netgain. "Unsere Kunden werden weiterhin mit den Teams zusammenarbeiten, die sie
kennen und denen sie vertrauen. Gleichzeitig profitieren sie von einem
internationalen Netzwerk, zusätzlichen Ressourcen und erweiterten Kompetenzen,
die sie auf ihrem langfristigen Erfolgskurs unterstützen."
Nach Abschluss der Akquisition wird Netgain unter dem Markennamen "Netgain - an
NTT DATA company" agieren.
Über NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP
spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern
wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie
ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden -
von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business
Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/) Unternehmensgruppe.
Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie
ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent
der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT
DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit
verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der
weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem
bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud,
Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung
und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft
dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global
Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in
mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit
Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil
der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und
Entwicklung investiert.
Über The Cloud People
The Cloud People Group zählt zu den führenden auf ServiceNow spezialisierten
Unternehmen Europas. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und große
Unternehmen dabei, das volle Potenzial der ServiceNow-Plattform auszuschöpfen -
von strategischer Beratung über Implementierung bis hin zu Managed Services und
KI-gestützten Workflow-Lösungen. The Cloud People wurde 2019 gegründet und hat
seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Mit Standorten in neun Ländern in
Nordeuropa, den USA und Brasilien betreut das Unternehmen Kunden aus der
Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Mehr als 400 Spezialistinnen und
Spezialisten verfügen über umfassende Erfahrung in allen Bereichen der
ServiceNow-Plattform. Durch die Verbindung von ServiceNow-Expertise und
fundiertem Branchenwissen unterstützt The Cloud People Unternehmen dabei, ihre
digitale Transformation voranzutreiben und konkrete Geschäftsergebnisse zu
erzielen. Im Dezember 2025 wurde The Cloud People von NTT DATA Business
Solutions übernommen.
Über Netgain
Netgain zählt zu den führenden ServiceNow-Spezialisten Schwedens und unterstützt
mittelständische sowie große Unternehmen und Organisationen des öffentlichen
Sektors dabei, die Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform bestmöglich
auszuschöpfen. Das Unternehmen bietet Leistungen in den Bereichen Beratung,
Implementierung, Managed Services und Workflow-Automatisierung. Netgain wurde
2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Rund 60 Spezialistinnen
und Spezialisten verfügen über fundierte Expertise entlang der gesamten
ServiceNow-Plattform, insbesondere in den Bereichen ITSM, HR und CSM. Durch die
Verbindung von technischer Exzellenz und ausgeprägtem Geschäftsverständnis
unterstützt Netgain Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation
voranzutreiben, operative Abläufe zu optimieren und messbare Geschäftsergebnisse
zu erzielen. Seit 2013 gehört Netgain zu CombinedX. Die Unternehmensgruppe
vereint führende Spezialistenunternehmen in den Nordics und bündelt Expertise in
den Bereichen digitale Transformation, Cloud, ERP, Datenmanagement, Künstliche
Intelligenz und Business Applications. CombinedX ist am Nasdaq First North
Growth Market in Schweden notiert.
Pressekontakt:
NTT DATA Business Solutions: Global Communications -
communications-solutions-GLOBAL@bs.nttdata.com
The Cloud People: Nora Rinnan - nora.rinnan@thecloudpeople.com
Netgain: Eva Sandberg - eva.sandberg@netgain.se
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6340335
OTS: NTT DATA Business Solutions AG
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