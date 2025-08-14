PAUL HARTMANN Aktie
WKN: 747404 / ISIN: DE0007474041
|
14.08.2025 08:02:39
OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in ...
Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in herausforderndem
Marktumfeld
Heidenheim (ots) -
- Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6
%
- Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei
10,4 %
- Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei
- Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten
durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio.
EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziert
Im ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden
Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu
Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio. EUR.
HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen
Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für
verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.
Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem
Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese
Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und
Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf
Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.
HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA
umgestellt.
Umsatzentwicklung der Segmente
Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug
insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.
Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit
atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit® Plus Silicone Border ein Wachstum.
Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den
einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen-
und Händedesinfektion stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten
rückläufig.
Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem
Umsatzniveau des Vorjahres.
Ausblick 2025
HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im
laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.
Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten
Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie
Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen reduziert HARTMANN die Prognose
für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio.
EUR.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6096481
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
