OTS: PLAN-B NET ZERO / PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe ...

PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio.

erfolgreich ab (FOTO)

Zug (ots) - Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im

Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen

durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So

schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von

bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch

weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre

Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige

Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.

"Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in

die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt,

Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere

Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply,

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data

konsequent auszubauen."

Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten

Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu

definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen

Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen,

Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von

Neobanken wie Revolut verbindet.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das

Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum

Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO

bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden

und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,

einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der

Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

