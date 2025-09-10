OTS: REMA TIP TOP AG / REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group ...

|
REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group und stärkt die
globale Führungsposition in der Fördertechnik (FOTO)
Poing bei München (ots) - Die REMA TIP TOP AG hat wesentliche Vermögenswerte und
Geschäftsbereiche der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf erweitert
das Unternehmen sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte und
festigt seine Rolle als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für
die Fördertechnik.
"Die Aufnahme von Almex in die REMA TIP TOP-Familie ist ein bedeutender
Meilenstein. Gemeinsam verbinden wir technische Exzellenz und Innovation,
höchste Standards im Service sowie Kundenorientierung für globales Wachstum.
Unsere Kunden werden von den erweiterten Kapazitäten und unserem weltweiten
Service profitieren", sagt Michael Übelacker, CEO der REMA TIP TOP AG.
Im Zuge der Übernahme bleiben die Markenidentität, das globale
Fertigungsnetzwerk und die erfahrenen Teams von Almex erhalten. Als einer der
weltweit führenden Hersteller von Vulkanisationspressen bringt Almex zusätzlich
technologische Stärke und jahrzehntelange Erfahrung in die Gruppe ein. Ziel ist
es, diese Kompetenzen zu nutzen, das Produktportfolio von REMA TIP TOP zu
erweitern und globale Lieferketten effizienter zu gestalten. Kunden profitieren
von einem nahtlosen Übergang und einem noch schnelleren Service. In Mexiko,
Brasilien und Afrika werden REMA TIP TOP und Almex Canada Ltd. künftig gemeinsam
als Vertriebspartner auftreten.
Mit der Integration in das Unternehmensnetzwerk von REMA TIP TOP erhält Almex
Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie zu
internationalen Lieferketten und einem größeren, globalen Kundenstamm. Die
Stärken beider Unternehmen werden gebündelt, um weltweit Lösungen der neuesten
Generation für Betreiber von Förderanlagen zu entwickeln. Gemeinsame Projekte
zur Integration haben bereits begonnen, wobei der Fokus klar auf
Geschäftskontinuität und langfristigem Kundennutzen liegt.
Almex wurde 1962 im kanadischen Parry Sound gegründet und ist heute als einer
der führenden Anbieter für Fördergurt-Vulkanisations- und Verbindungssysteme in
mehr als 120 Ländern vertreten. Die Produktion an den Standorten in Kanada,
China und Spanien bleibt bestehen. Auch die Gesellschaften in den Niederlanden,
den USA, Australien, Indonesien, Chile und Peru werden unverändert von REMA TIP
TOP fortgeführt.
Über REMA TIP TOP
REMA TIP TOP ist ein weltweit tätiger Systemanbieter von Dienstleistungen und
Produkten in der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur.
Das Unternehmen verfügt über ein globales Servicenetzwerk und bietet ein breites
Spektrum von Kautschukprodukten, Gummierungen und Beschichtungen für die
Industrie sowie im Automotive-Bereich. Das Unternehmen hat in fast hundert
Jahren eine einzigartige Expertise in der Materialentwicklung und bei
Industriedienstleistungen aufgebaut und ist in den Geschäftsbereichen REMA
Conveying, REMA Surface Protection und REMA Motion aktiv. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2024 hat REMA TIP TOP einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden
Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt weltweit circa 10.000
Mitarbeiter und verfügt über mehr als 200 Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften.
Nähere Informationen zum Unternehmen: http://www.rema-tiptop.de.
