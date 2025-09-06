06.09.2025 11:12:38

OTS: Roborock / Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit ...

Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit der

Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo (FOTO)

Berlin (ots) - Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit

einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet. Immer mit

dem Fokus, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr

Me Time und Mehr Family Time zu ermöglichen.

Auf der IFA 2025 kündigt Roborock die Erweiterung seines Produktportfolios um

drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1

führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.

Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der

Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe,

die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.

Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse

bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf

Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark,

Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA

ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. ( Quelle

(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) ) Im 1. Halbjahr 2025

stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im Jahresvergleich und erreichte 7,9

Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai gemeldet.

Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo

Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese

bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu

definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich

KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung

bei Saugrobotern bringt Roborock seine bewährte Expertise erstmals nach draußen

- mit maßgeschneiderten Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und

Beschaffenheit. Die neue Serie umfasst drei Modelle - RockMow Z1, RockMow S1 und

RockNeo Q1. Der Eintritt von Roborock in die Outdoor-Kategorie bringt bedeutende

Innovationen für Verbraucher.

Pressekontakt:

Kruger Media GmbH

Richard Pelzer

mailto:richard.pelzer@kruger-media.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132369/6112170

OTS: Roborock

