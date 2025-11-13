OTS: RSM Ebner Stolz Management Consultants GmbH / Branchenecho: Kosten hoch, ...

Branchenecho: Kosten hoch, Konsum runter - Haltung steigt (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die deutsche Fleischwirtschaft steht weiter unter Druck -

und beweist zugleich bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Das neue Branchenecho

Fleischwirtschaft 2025 der dfv Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner

Stolz zeigt: Trotz schwieriger Marktbedingungen investieren die Unternehmen

wieder - in Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung .

"Auch wenn der Konsumrückgang die Branche weiterhin stark fordert, zeigt die

wachsende Investitionsbereitschaft, dass die Unternehmen Vertrauen in ihre

Zukunft haben und gezielt in Effizienz und Innovation investieren", sagt Gabor

Griego, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmedien bei der dfv

Mediengruppe.

"Nach Jahren der Unsicherheit kehrt Haltung in die Branche zurück. 2026 steht

für Konsolidierung, technologische Erneuerung und strategische Klarheit. Es geht

nicht um Größe, sondern um Richtung - und darum, die eigene Wertschöpfungskette

zukunftsfest zu machen", sagt Klaus Martin Fischer, Partner der

Managementberatung RSM Ebner Stolz.

Realismus statt Resignation

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt angespannt. Im Durchschnitt bewerten die

Unternehmen die Lage nur mit 4,29 von 10 Punkten. Hohe Produktionskosten und

volatile Nachfrage drücken auf die Profitabilität. 86 Prozent können gestiegene

Kosten nur teilweise oder gar nicht an den Handel weitergeben, zwei Drittel sind

mit ihrer Auslastung unzufrieden. Trotzdem wächst die Investitionsbereitschaft:

90 Prozent investieren in Automatisierung - ein neuer Höchstwert.

Digitalisierung folgt mit 67 Prozent auf Platz zwei. Die Branche sucht ihre

Zukunft nicht in Diskussionen, sondern in Effizienz und Umsetzung.

Preis bleibt König - Haltung gewinnt Profil

86 Prozent der Unternehmen sehen preiswerte Produkte weiterhin als wichtigste

Konsumentenanforderung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an höhere

Haltungsformen und mehr Convenience. Neue Kennzeichnungen oder Herkunftsangaben

verändern das Kaufverhalten dagegen kaum - Orientierung hilft, Überfrachtung

irritiert.

Abstand zwischen Gewinnern und Verlierern wächst

Rund die Hälfte der Unternehmen konnte ihre Umsätze 2025 steigern, während die

andere Hälfte Rückgänge verzeichnete. Die Spreizung im Markt nimmt zu:

Effizienz, Prozessdisziplin und Kundenorientierung entscheiden zunehmend über

Erfolg oder Rückzug.

Transformation gewinnt an Tiefe

Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette nehmen deutlich zu, der

Integrationsgrad steigt. Nur noch wenige Unternehmen schließen Allianzen

kategorisch aus. Gleichzeitig signalisiert etwa jedes zehnte Unternehmen

Verkaufsbereitschaft - ein klares Zeichen für die fortschreitende

Konsolidierung.

Nachhaltigkeit ist fest verankert: Fast jedes zweite Unternehmen zeigt sich mit

den eigenen Fortschritten sehr zufrieden - ein neuer Höchststand.

Alternativprodukte spielen dagegen weiter eine Nebenrolle. Kein Unternehmen

erzielt bislang mehr als zehn Prozent Umsatzanteil mit pflanzenbasierten

Alternativen.

Herausforderungen bleiben gewaltig

Konsumrückgang, Fachkräftemangel und Inflation zählen zu den Top-Risiken. Zwei

Drittel der Betriebe erwarten sinkenden Schweinefleischkonsum in den nächsten

Jahren. Rund ein Fünftel plant Kapazitätsabbau, fünf Prozent denken über

Standortschließungen nach. Gleichzeitig gewinnt das Auslandsgeschäft an

Bedeutung: Sechs von zehn Unternehmen schreiben internationalen Märkten hohe

Relevanz zu.

Fazit

Die Fleischbranche bleibt gefordert - doch sie zeigt Entschlossenheit. Sie

investiert, kooperiert und transformiert. Aus Stillstand wird Bewegung, aus

Unsicherheit strategische Haltung.

Hintergrund:

Das Branchenecho Fleischwirtschaft wird jährlich gemeinsam von der dfv

Mediengruppe und der Managementberatung RSM Ebner Stolz durchgeführt. Befragt

werden die hundert umsatzstärksten Unternehmen der Fleisch- und Wurstindustrie

in Deutschland. Die Onlinebefragung wurde durch die Business Target Group (BTG),

eine hundertprozentige Tochter der dfv Mediengruppe, durchgeführt.

