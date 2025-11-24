:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.11.2025 04:37:57
Owning luxury hotels is tough but can be richly rewarding for patient capital
Jardine Matheson and Frasers Property could gain from hotel ownership over the long termWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
|
22.11.25
|Rail fares in England to be frozen in 2026 (Financial Times)
|
22.11.25
|Rail fares in England to be frozen in 2026 (Financial Times)
|
21.11.25