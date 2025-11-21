Oxus Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Oxus Acquisition A hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,1 Millionen USD – eine Minderung von 7,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at