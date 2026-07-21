A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
|
21.07.2026 16:03:21
Ozempic maker sues US rival over ad campaign
Novo Nordisk has claimed that Eli Lilly is using bad data to compare the companies' weight-loss and diabetes products in its ads.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!