Paccar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paccar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 0,960 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paccar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at