Paccar legte Quartalsergebnis vor

Paccar hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paccar 1,37 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,50 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at