Pace Digitek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pace Digitek gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 2,84 INR gegenüber 2,51 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at