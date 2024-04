Pacific Biosciences-Aktie verlustreich: ARK Invest-Chefin Cathie Wood baut Beteiligung aus

Auch wenn die Aktie des Biotechnologieunternehmens Pacific Biosciences of California weit entfernt ist von ihren Höchstkursen, die sie vor etwa drei Jahren erreichen konnte, scheint Starinvestorin Cathie Wood an das Unternehmen zu glauben. Sie nutzte den jüngsten Kursrückgang der Papiere wohl als günstige Einstiegschance.

• Pacific Biosciences steigert 2023 Umsatz und reduzierte Verlust• PacBio-Aktie seit Jahresstart mit deutlichem Rückgang• Cathie Wood schlägt mit ARK Innovation ETF zu

Das Biotechnologieunternehmen Pacific Biosciences of California (PacBio) entwickelt laut eigenen Angaben "die weltweit fortschrittlichsten Sequenzierungssysteme" für die Gensequenzierung, um "den vollständigsten und genauesten Überblick über Genome, Transkriptome und Epigenome zu bieten". Die Gründer des Unternehmens "haben eine neue Methode zur Untersuchung der Synthese und Regulierung von DNA, RNA und Proteinen erfunden", heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Cathie Wood greift bei Pacific Biosciences-Aktie zu

Die Pacific Biosciences-Aktie konnte an der US-Techbörse NASDAQ zwischen Juli 2020 und Februar 2021 um mehr als 1.000 Prozent zulegen - seither ging es für die Aktie allerdings deutlich abwärts. Und auch in diesem Jahr erlitt die PacBio-Aktie bisher deutliche Verluste. So hat das Papier seit Jahresbeginn 63,20 Prozent an Wert verloren und kostete zuletzt noch 3,61 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 09.04.2024).

Diesen Rückgang der Papiere nutzte ARK-Chefin Cathie Wood wohl als günstige Einstiegschance. Laut den von ARK zur Verfügung gestellten Trading Updates erwarb die Starinvestorin für ihren Flaggschiff ETF ARK Innovation zuletzt in zwei Schritten fast 350.000 Pacific Biosciences-Aktien. In diesem Jahr hatte sie ihre Beteiligung an dem Unternehmen bereits diverse Male aufgestockt.

PacBio steigert Umsatz und reduziert Verlust

Im vierten Quartal 2023 konnte Pacific Biosciences seinen Umsatz um 113 Prozent auf 58,4 Millionen US-Dollar steigern, gegenüber 27,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings schreibt das Unternehmen nach wie vor rote Zahlen. Im Schlussquartal 2023 konnte PacBio seinen Nettoverlust aber immerhin von 84,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 82 Millionen US-Dollar reduzieren.

Im Gesamtjahr 2023 konnte das Unternehmen den Umsatz um 56 Prozent auf 200,5 Millionen US-Dollar erhöhen, gegenüber 128,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust betrug 306,7 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen im Vorjahr noch einen Verlust von 314,2 Millionen US-Dollar verzeichnet hatte.

"Unser Team hat seine Ziele im Jahr 2023 erfolgreich umgesetzt und PacBio auf einen Weg gebracht, den dieses Unternehmen noch nie zuvor gesehen hat", wird Christian Henry, Präsident und CEO von PacBio, in der Pressemitteilung zur Zahlenvorlage zitiert. "Wir entwickeln weiterhin Lösungen für den gesamten Workflow, die es unseren Kunden ermöglichen, HiFi weiter zu skalieren, und wir sind ermutigt zu sehen, wie Forscher mit der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Revio und der außergewöhnlichen Genauigkeit von Onso bereits Entdeckungen machen und Paradigmen ändern."

Weitere Analysten bullish für PacBio-Aktie

Mit zweistelligen Wachstumsraten, die sich womöglich auch im neuen Jahr fortsetzen könnten, scheint Pacific Biosciences für Cathie Wood interessant zu sein. Allerdings scheint es nicht so, als würde das Unternehmen schon bald profitabel werden - und die Aktie ist von ihren Glanzzeiten mit Kursen von über 50 US-Dollar aus dem Jahr 2021 inzwischen auch weit entfernt.

Dennoch sieht es so aus, als würde die Mehrheit der Analysten der Starinvestorin zustimmen. Bei TipRanks wurde die Pacific Biosciences-Aktie in den letzten drei Monaten von acht Wall Street-Analysten bewertet. Von ihnen empfehlen sechs die Aktie zum Kauf und zwei raten dazu das Papier zu halten - insgesamt also eine starke Kaufempfehlung. Und auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten spiegelt deren Zuversicht wider: Dieses liegt bei 11,06 US-Dollar und impliziert somit ein Aufwärtspotenzial von 206,37 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.