Pacific Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pacific Industries hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,54 INR gegenüber 1,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 266,9 Millionen INR, gegenüber 632,2 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 57,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at