Packaging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Packaging hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,13 USD gegenüber 2,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,36 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Packaging 2,15 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,58 USD gegenüber 8,93 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,99 Milliarden USD gegenüber 8,38 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at