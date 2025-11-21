PACS Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PACS Group hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,32 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,320 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PACS Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 934,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at