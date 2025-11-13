Padaeng Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Padaeng Industry stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Padaeng Industry ein Ergebnis je Aktie von -0,230 THB vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Padaeng Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 664,7 Millionen THB im Vergleich zu 708,0 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at