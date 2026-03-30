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30.03.2026 06:31:29

PALEMO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PALEMO präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 JPY. Im Vorjahresviertel waren -7,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,25 Prozent auf 3,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PALEMO 3,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,78 JPY beziffert, während im Vorjahr -3,960 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,37 Prozent auf 15,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 14,08 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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