Palo Alto Network öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palo Alto Network lud am 19.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Palo Alto Network hat ein EPS von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,92 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,43 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at