Palo Alto Networks - 15%-RUN mit engem Stop *UPDATE 2

Kommentar | 24.04.24

Erste Trendfolger scheinen die Aktie von Palo Alto Networks im Auge zu haben. Nach der starken Korrektur von über 100 $ auf das Niveau von 260 $ stabilisiert sich die Aktie wieder. Um in den nächsten Impuls auf Tagesbasis zu handeln, bieten sich mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist den Tageschart „aufzuklappen“ und die untergeordnete Trendstruktur auf dem Stundenchart näher zu betrachten.

Erst wenn der untergeordnete Stundenchart einen neuen Aufwärtstrend ausbildet, ist davon auszugehen, dass größere Marktteilnehmer ebenso einsteigen. Den untergeordneten Ausbruch konnte frühe Breakout-Händler bereits handeln.

Wenn die Aktie nun zurückkommt und bei 285 USD einen Boden ausbildet, ergibt sich dort die nächste Chance!

Short-Zonen | In der gegenwärtigen Situation sehe ich von Verkäufen in dieser Aktie ab.

Long-Zonen | Nächste interessante Unterstützungen liegen aktuell bei rund 285 $ und 275 $.





Kommentar | 09.05.24

Das Setup erachte ich als abgeschlossen. Mögliche Positionen kann mach nach Teilgewinnen absichern und laufen lassen. Neue Positionen sind angesichts des fortgeschrittenen Verlaufs nicht mehr so attraktiv und fallen damit weg. Das dargestellte Vorgehen zeigt im Übrigen, dass untergeordnete Ausbrüche als Teil einer tiefen Korrektur des übergeordneten Tagescharts sehr attraktiv sein können.





Aktuelle Situation



Das Setup zeigt deutlich, wie wichtig es ist einerseits Gewinne abzusichern, ebenso aber auch Teilpositionen laufen zu lassen. Natürlich verhält sich nicht jede Tradingchance so, wie die dargestellte, allerdings zählt hier die Grundsätzlichkeit des Vorgehens. Die Frage, die Disziplin ermöglicht ist folgende: Ist das, was ich hier tue durchschnittlich sinnig und richtig? Und nur, wenn ein Händler das klar mit einem Ja beantworten kann, hält er sich an die Regeln des Systems.

Wichtig ist daher zu akzeptieren, dass man sofort das Risiko reduzieren , Teilgewinne mitnehmen und Teilpositionen laufen lassen sollte.







Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.





Über das Unternehmen

Palo Alto Networks, Inc. (NYSE: PANW) ist ein amerikanisches multinationales IT-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Seine Kernprodukte sind eine Plattform, die Firewalls und Cloud-basierte Angebote umfasst, die diese Firewalls um weitere Sicherheitsaspekte erweitern. Das Unternehmen arbeitet für über 60.000 Organisationen in mehr als 150 Ländern, darunter 85 der Fortune 100, ist Sitz des Forschungsteams für Bedrohungen von Unit 42 und Gastgeber der Cybersicherheitskonferenz Ignite

Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Top Formation) handeln sollte.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.





