Lattice Aktie
WKN DE: A0MKNK / ISIN: US5184141076
|
07.12.2025 15:37:37
Paloma Dumps 200,000 Lattice Semiconductor LSCC Shares in $9.8 Million Exit
On Nov. 14, Paloma Partners Management Co disclosed it sold out its entire Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ:LSCC) position, previously valued at $9.8 million on June 30. This was 1.4% of its reported portfolio.According to a Nov. 14, SEC filing, Paloma Partners Management Co. eliminated its position in Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ:LSCC), selling 200,000 shares. The transaction value is $9.8 million based on quarterly average pricing.Lattice Semiconductor develops and sells programmable logic devices, focusing on FPGAs and related solutions for diverse end markets. The company provides differentiated, application-specific programmable logic products to original equipment manufacturers. It develops and sells semiconductor products in Asia, Europe, and the Americas, serving OEMs in communications, computing, consumer, industrial, and automotive end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
